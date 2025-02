TÄNA OTSE | Mullu säranud Eesti teatenaiskond on MM-il võistlustules

Eesti teatenaiskond sõidab laupäeval täpselt samas koosseisus ja järjekorras, millega tuldi eelmisel aastal Nove Mestos üllatuslikult neljandale kohale ehk avavahetust sõitva Regina Ermitsa järel tulevad rajale Tuuli Tomingas, Susan Külm ja ankrunaisena Johanna Talihärm.

Toona juhtisid eestlannad teatesõitu veel viienda lasketiiru järel ja sõitsid kuni viimase püstitiiruni medalikonkurentsis, lõpuks tuldi neljandaks ning maailmameistrivõistluste medal jäi vähem kui poole minuti kaugusele. Hiljem valiti Eesti teatenelik MM-i suurimaks üllatajaks.

"Mul oli megaraske seda jälgida, ise võistelda on nii palju kergem," rääkis kõige kauem võistlust kõrvalt jälgima pidanud Ermits hiljem. "Ma ei saanud midagi teha, aga teadsin, et meil kõigil on see olemas, nüüd on vaja lihtsalt see ära teha. Saime neljanda koha, megatublid ja ülilahe!"

Nii mullu kulla võitnud Prantsusmaa kui hõbedale tulnud Rootsi koosseisus on eelmise aasta medalinaiskondadega toimunud üks muudatus. Prantsusmaa eest sõidavad laupäeval Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon (mullu Sophie Chauveau), Justine Braisaz-Bouchet ja Julia Simon, Rootsit esindavad Anna Magnusson, Ella Halvarsson (mullu Linn Persson), Hanna Öberg ja Elvira Öberg.