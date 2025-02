Mihkels tuli Portugalis kuuendaks

Grupifinišiga lõppenud etapi võitis belglane Jordi Meeus (Red Bull - Bora - Hansgrohe; 4:18.34), kes edestas itaallast Alberto Daineset (Tudor) ja Eritrea sprinterit Biniam Girmayd (Intermarche - Wanty).

Hiljem Daineset karistati ja ta langetati teiselt kohalt 134. positsioonile.

Seitsmendana lõpetanud, aga protokolli kuuenda koha teeninud Mihkels tegi sellega hooaja parima tulemuse, sest oli veebruari alguses Prantsusmaa peetud Etoile de Besseger - Tour du Gard'i velotuuril teisel etapil seitsmes.

Mihkel oma finišiga rahule ei jäänud, kuna ei saanud õiget lõpukiirendust teha. "Kuna olin natuke liiga taga ja viimasel sirgel olin kogu aeg karbis kinni, siis ma ei saanud oma sprinti alustada," ütles Mihkels.

"Siiski on hea näha, kui motiveeritud tiim on ja küll nii jätkates läheb ükskord kõik perfektselt. Juba homme on uus võimalus."

Algarve velotuuri liidrina jätkab šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG), kes edestab nelja sekundiga Portugali sõitjat Joao Almeidat (UAE Team Emirates - XRG). Mihkels on 83. (+16.48).

Algarve velotuur koosneb viiest etapist. Kui laupäeval toimub grupisõit lauskmaal, siis pühapäeval lõpetab velotuuri 19,6-kilomeetrine individuaalne temposõit.