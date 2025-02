Petrõkina Euroopa meistrivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

Petrõkina suhtub positiivselt sellesse, et kõik huvilised saavad tema saavutustega nüüd lähemalt tutvuda. "Mul on tõesti hea meel, et mu medalid on nüüd spordimuuseumis kõigile vaatamiseks. See on mulle suur au ja motiveerib veelgi enam edasi pingutama. Loodan, et need inspireerivad ka noori sportlasi oma unistusi järgima," kommenteeris ta.

Lisaks Petrõkina värsketele medalitele saavad külastajad nüüd uudistada ka uuele jääspordialade näitusele "Jää, medalisära!" lisandunud iluuisutajate Aleksandr ja Mihhail Selevko saavutusi – nende medalikogu ja võistluskostüüme, sealhulgas Aleksandr Selevko 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbemedalit ning Mihhail Selevko 2019. aasta Euroopa noorte olümpiafestivali hõbemedalit.

Jääalade näitus heidab pilgu 21. sajandil Eestit esindanud jääalade sportlaste saavutustele, tuues esile nende võidetud medalid ja erilised esemed, mis on olnud osa eduloost rahvusvahelistel võistlustel nii noorte- kui ka täiskasvanute klassis. Külastajad saavad tutvuda näiteks Marten Liivi, Robert Rooba, Marie Kaldvee, Harri Lille ja teiste sportlaste silmapaistvamate saavutustega, mis peegeldavad nende teekonda tippspordis.

Petrõkina Euroopa meistrivõistluste medaleid saab näha muuseumi üldalal piletita spordimuuseumi lahtiolekuaegadel aadressil Rüütli 15. Koolivaheajal ehk 22. veebruarist kuni 2. märtsini on muuseum avatud iga päev kell 10-18, muul ajal K-P 10-18. Jääspordialade näituse külastamiseks on sissepääs muuseumipileti või muuseumikaardiga.