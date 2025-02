SK Tapa säilitas finaalilootuse, Mistra võimas algus murdis Mustamäe

SK Tapa haaras võõral väljakul alguses juhtohjad enda kätte, kui 22. minutil viis Mia-Marii Tedrekull nad 11:8 ette. Teise poolaja esimestel minutitel suutis Mella aga Anastasija Bušina väravast seisu 16:16 viigistada ning 44. minutiks juba 22:17 edu haarata. Lääne-Virumaa naiskond ei olnud veel aga viimast sõna öelnud.

57. minutil tõi Marjette Maie Müntseri värav Tapa taas 27:27 viigini. Seejärel olid mõlemal naiskonnal omad võimalused punktid endale haarata, kuid ainsana õnnestus viimastel minutitel selles Karina Kuul, kelle tabamus 15 sekundit enne lõppu andis SK Tapale 28:27 võidu.

SK Tapa eest viskasid Kuul ja Müntser kuus väravat. Mella poolelt tabas Bušina seitsmel ning Marianna Kireeva kuuel korral. Kaks vooru enne põhiturniiri lõppu jätsid läänevirulased selle võiduga endale veel võimaluse finaali jõuda, kuid selleks tuleb sel hooajal eksimatult jätkav Mistra alistada ning loota, et Mella komistab. Võrdsete punktide korral on edu Mellal, kes on eelmised kaks omavahelist kohtumist võitnud.

Sel hooajal Eesti naiste käsipalli valitsenud Mistra ei jätnud ka seekord midagi juhuse hooleks. Juba 15. minutiks olid tablool Annabel Aaviku tabamuse järel numbrid 14:3 ning sellega oli kohtumine sisuliselt otsustatud. Poolajaks oli seis 20:10.

Teisel poolajal vahe enam suuremaks ei kasvanud, aga Mistra kontrollis olukorda täielikult. 45. minutil viis Maarja Treiman võõrustajad 29:13 ette ning lõppskooriks vormistas Katariina Ree Mustamäe poolelt 24:36. Mistra võidu arhitektideks olid Maarja Treiman ja Annabel Aavik, vastavalt 14 ja 12 tabamusega. Külaliste eest said Simona Koppel ja Gertu Jõhvikas kirja kuus väravat.

Mistra juhtimisel läheb naiste käsipalli meistriliiga nüüd koondise pausile, kui naiste koondis kohtub 7. ja 8. märtsil Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni esimeses ringis Bosnia ja Hertsegoviina ja Suurbritanniaga.