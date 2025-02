Dopingureegleid rikkunud Bucksi mängijale määrati 25-mänguline võistluskeeld

Nimelt andis Portis positiivse dopinguproovi, mis näitas tramadooli tarvitamist. Tramadool on tugevatoimeline valuvaigisti, mida mängijad ei tohi NBA dopingureeglite kohaselt tarvitada.

Portise mängukeeld, mille käigus ta ei saa ka palka, algas läinud ööl ja kestab 8. aprillini.

Mängija agent Mark Bartelstein selgitas, et Portis võttis tramadooli kogemata – nimelt arvas ta, et võttis sellist valuvaigistit, mis on reeglitega lubatud. "Olen äärmiselt pettunud, et NBA otsustas enda reegleid nii karmilt tõlgendada ja et nende reeglid ei võimalda kergemat karistust, kui tegemist on ausa eksitusega," ütles Bartekstein. "See on Bobbyle raske aeg, aga ta lepib sellega ja kasutab seda võimalusena nii enda mainet kui sooritust nii väljakul kui sellest väljaspool parandada."

Portis on käimasoleval hooajal visanud mängus keskmiselt 13,7 punkti ja võtnud keskmiselt 8,3 lauapalli.