Kaotusseisust välja tulnud Lehecka lõpetas Alcarazi võiduseeria

Alcaraz kaotas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 3:6, 6:3, 4:6 tšehhile Jiri Leheckale (ATP 25.). Otsustavas setis oli Alcaraz seejuures 4:2 ees ja tal oli murdepall, et 5:2 juhtima minna, kuid siis mäng pöördus täielikult, Lehecka suutis murdepalli päästa ja võitis lõpuks neli geimi järjest, teenides karjääri esimese võidu edetabelis esikolmikusse kuuluva mängija üle.

"Mäng käis algusest peale üles-alla. See, et suutsin sellise mängu sellise mängija vastu võita, on minu jaoks väga suur saavutus. Uskusin endasse ja teadsin, et olen võimeline sellisel tasemel tennist näitama," rääkis Lehecka. "See oligi ilmselt kõige olulisem, et ma uskusin endasse ega andnud alla. Ootasin õiget hetke, mil kõik klapib ja see juhtus, kui sain otsustavas setis murde tagasi."

Alcaraz oli ATP 500 kategooria turniiridel saanud 12 võitu järjest, aga see seeria sai nüüd läbi.

Poolfinaalis läheb Lehecka vastamisi kaheksandana asetatud briti Jack Draperiga (ATP 16.), kes sai tasavägises heitluses 4:6, 6:4, 6:3 jagu itaallasest Matteo Berrettinist (ATP 35.).

Tabeli teisel poolel pääses kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 23.) lihtsa vaevaga poolfinaali – esmalt pääses ta mänguta veerandfinaali, kuna serblane Hamad Medjedovic polnud vigastuse tõttu võimeline väljakule tulema ning seejärel veerandfinaalis võitis ta Daniil Medvedevi (ATP 6.) vastu avaseti 6:3 ning siis otsustas Medvedev edasisest mängimisest loobuda. Hiljem avaldas Medvedev, et tal oli toidumürgistus. Poolfinaalis läheb Auger-Aliassime vastamisi neutraalse lipu all mängiva Andrei Rubljoviga (ATP 10.), kes sai 6:1, 3:6, 7:6 (8) jagu turniiril teisena asetatud austraallasest Alex de Minaurist (ATP 8.). Seejuures päästis Rubljov kiires lõppmängus ühe matšpalli ja vormistas ise võidu kaheksandal matšpallil.