TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jahib kodusaalis pääset EM-ile

Pea täpselt aasta aega toimunud võõrsilmängus sai Eesti Põhja-Makedooniast jagu 74:69. Toona kaotasid eestlased avapoolaja seitsme punktiga, aga hoidsid kodumeeskonda kolmanda perioodi esimesed kolm ja pool minutit kuival ning kordasid siis sama ka veerandaja lõpus.

Siis vedas põhja-makedoonlasi 25 punkti visanud Milano Olimpia tagamängija Nenad Dimitrijevic, kes viskas kolm päeva hiljem Poola vastu 32 punkti ning ladus novembris Leedule koguni 43 punkti; seekord tõmbab lisaks temale Põhja-Makedoonia särgi selga ka T.J. Shorts, kes on Pariisi klubi eest mängides tõusnud Euroliigas sel hooajal resultatiivsuselt viiendaks meheks.

"Eks meil kindlasti tuleb mängus väga raskeid momente, sest nad on mõlemad maailmaklassi tagamängijad. Lõppude lõpuks on korvpall viis-viie vastu mäng ja kestab 40 minutit," rääkis Eesti koondise peatreener, valikakna järel Poola klubiga Varssavi Legia liituv Heiko Rannula.

"Jah, tagaliin annab vastasele eelise. Ühel pool väljakut on nad võib-olla kiiremad ja ebamugavamad, samas teisel pool väljakut annab see jälle meile väikese eelise. Peame olema lauas võimsamad, peame saama jooksma ja kasutama ära, kui matchup on vale ning ka väikeseid mehi ründama. Usun, et meil on omad plussid ning 40 minuti lõikes on meil ka pikem pink," lisas Rannula.

H-valikgrupist on ühe korraldajariigina edasipääsu juba taganud Poola, samuti on EM-pilet taskus Leedul. Eesti tagaks pääsme finaalturniirile juhul, kui võidab Põhja-Makedooniat või kaotab reedese mängu vähem kui viie punktiga. Võrreldes võõrsilmänguga ei kuulu Eesti koosseisu Märt Rosenthal, Kasper Suurorg ja Joonas Riismaa, nende asemel on nimekirjas Siim-Markus Post, Stefan Vaaks ja Mihkel Kirves.

"Kui nemad mängivad kahe väikse tagumisega, siis meil peaks ka korralik pikkuse ülekaal olema. Meil neid lauas isuga käijaid on päris palju ja ma arvan, et see saab kindlasti olema üks koht, kus saame palju asju parandada, kui meil mingid asjad lähevad kehvasti või ei lähe nii hästi kui oleme planeerinud. See võiks anda meile ühe sellise trumbi koduväljakul ja selline otsustav mäng, et ega meil midagi tagasi hoida ka pole," ütles mängu eel Eesti kapten Siim-Sander Vene.