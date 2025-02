20-aastane šveitslane kerkis Algarve velotuuril liidriks, Mihkels 85.

Seejuures pälvisid UAE Team Emirates-XRG tiimi ratturid kaksikvõidu, kui Christen edestas mäefinišis portugallast Joao Almeidat. Seitse sekundit hiljem lõpetanud belglane Laurens de Plus (Ineos Grenadiers) sai kolmanda koha, vahendab EJL.ee.

20-aastane šveitslane kuulus esialgu kuueliikmelisse jooksikute gruppi. Kui taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) kaks kilomeetrit enne finišit ründas, tundus, et võidu teenib keegi võistluse peafavoriiridest, ent Christen suutis siiski edu säilitada. Talle jõudis kandadele vaid tiimikaaslane Almeida.

"Olen äärmiselt õnnelik, see on uskumatu etapivõit," sõnas Christen finišis. "Sõidu esimene pool oli suhteliselt lihtne, kuid viimasel tõusul olid kõik panused mängus. Olen sõnatu, sest võita selline etapp nii tugevas konkurentsis on eriline tunne. Olen väga tänulik oma tiimile."

Mihkels finišeeris võitjast hiljem 16 minutit ja 38 sekundit. Velotuuri kolmandal etapil on kavas 183,5 kilomeetrit marsruudil Vila Real Santo Antonio – Tavira.