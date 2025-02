GALERII | EOK tunnustas 2024. aasta tiitlivõistluste medaliste

Vastuvõtule olid kutsutud nii olümpia- kui ka mitteolümpiaaladel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt 2024. aastal medaleid võitnud sportlased oma treeneritega.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid tunnustas medaliste eelmise aasta edu eest ning rõõmustas, et ka 2025. aasta on hästi alanud.

"Täna (neljapäeva - ERR) hommikul toimus Riigikogus Eesti ajaloo esimene sporditeemaline arutelu. See näitab, et sport on meie ühiskonnas väga tähtis. Ma loodan, et teie kõik saate sellele kaasa aidata. Tehke neile inimestele, kes ei liigu, selgeks, et sport on lahe. Sport ei ole hirmus! Teie eeskuju on nakkav, koostegemine veel nakkavaml! Sportlastel on oma ülesanne ühiskonnas täita. Edu!" ütles Kaljulaid oma sõnavõtus.

Teiste seas osalesid tänuvastuvõtul aasta meessportlane, kümnevõistluse Euroopa meister Johannes Erm, aasta naissportlane, ujumise Euroopa meister Eneli Jefimova, aasta võistkond, MM-hõbemedali võitnud kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill ning aasta treener Henry Hein.