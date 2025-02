Tallinna pokkerifestivalil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

Põhja-Euroopa suurim pokkerifestival Kings of Tallinn tähistab tänavu kümnendat aastat esimesest festivali korraldusest ning esmakordselt on põhiturniiri garanteeritud auhinnafond miljon eurot.

Alates 2015. aastast toimuv Kings of Tallinn on kasvanud iga aastaga ning pokkerisportlaste hulgas tuntud festivali on aastate jooksul võitnud mitmed nimekad ja tugevad mängijad. Ka eestlased on spordis tugevalt esindatud olnud: ajaloo esimese pokkerifestivali põhiturniiri võitis Ranno Sootla võiduga 37 730 eurot ning 2023. aastal esikoha saavutas Priit Parmasto, kes sai auhinnaks 97 400 eurot.

Kümnepäevase festivali 1100-eurose osalustasuga põhiturniir toimub 25. veebruarist 2. märtsini. "Oleme uhked, et Kings of Tallinn on aastatega kasvanud Põhja-Euroopa suurimaks pokkerifestivaliks ning on tõmbenumbriks nii professionaalidele kui ka harrastajatele. Sel aastal on meil eriline põhjus tähistamiseks, kuna möödub 10 aastat esimesest pokkerifestivalis ning esmakordselt on garanteeritud auhinnafond miljon eurot," ütles OlyBet Groupi pokkerijuht Christer Larsson.

Lisaks põhiturniirile toimub festivalil veel üle 60 erineva pokkeriturniiri, näiteks 3000 ja 5000 euro uuruse sisseostuga High Roller turniir, ainult naistele avatud Queens Only ja Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva eriturniir.

Festivali tipphetk on 25. veebruaril toimuv Royal Showdown, kus varasemate aastate põhiturniiri võitjad võistlevad omavahel VIP-reisi nimel Firenzesse. Samal õhtul saab pokkerit mängida ka viimase kümne aasta võitjate vastu. Lisaks naaseb menukas OlyBet Team Challenge, kus meeskondlikult võisteldakse erinevate auhindade nimel.

"Kings of Tallinn toob Tallinnasse igal aastal tuhandeid mängijaid rohkem kui 30 riigist, sealhulgas pokkerimaailma tippe Soomest, Rootsist ja mujalt. Lisaks pokkerielamustele on festival oluline ka kohaliku turismi ja majanduse jaoks, tuues linna rohkelt külastajaid," lisas Larsson.

Olympic Park Casinos ja Hilton Tallinn Park Hotellis toimuvale festivalile oodatakse tänavu üle 1500 pokkerihuvilise üle kogu maailma, sealhulgas maailma tipptasemel mängijaid Baltikumist, Põhja-Euroopast ja mujalt.