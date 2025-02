Pärnu JK ühineb Poseidoniga

Ühinemine toimub sportlikel alustel ehk Pärnu JK võistkonnad, mängijad ja lapsed liiguvad Poseidonisse vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu korrale, juriidilised kehad jäävad eraldiseisvaks. Klubi jätkab tegutsemist Pärnu JK Poseidoni nime ja sümboolikaga ning kannab edasi merejumalate seniseid väärtushinnanguid ja arusaamu.

"Pärnu ja Pärnumaa on maailma jalgpalli mõistes väga väike piirkond, mistõttu on vajalik, et meie igapäevane keskkond oleks võimalikest parim. Seda eesmärki antud ühinemine ka kannab," selgitas Poseidoni juhatuse liige Joonas Einfeldt pressiteate vahendusel.

"Meie klubi saab olema igal tasandil tugevam ja konkurentsivõimelisem. Teatud kasvuraskused ja esialgsed tagasilöögid on kindlasti protsessi sisse kirjutatud, aga pikemas perspektiivis viib see meid ainult edasi."

JK Poseidoni juhatus kasvab ühinemise käigus viieliikmeliseks. Klubi sünni juures olnud Martin Kuldmägi, Joonas Einfeldt ja Silver Lulla jätkavad tehtud tööd, neile lisanduvad klubi noortetöö koordinaator Hendrik Toots ja PJK esindajana endine tippjalgpallur Taavi Rähn.

"Pärnu Jalgpalliklubi põhiülesandeks on olnud lastele ja noortele sportimisvõimaluste loomine, tagades samal ajal ka tingimused ja keskkonna jalgpallurina Pärnu linna esindusvõistkondadesse ja Eesti rahvuskoondistesse jõudmiseks," ütles Taavi Rähn. "Pärnu JK Poseidoni nime all jätkub nende väärtuste edasi kandmine, tahame eelkõige noortele luua veel paremad tingimused ja professionaalsema töökeskkonna."

Pärnu JK-st liitub Poseidoniga ka teine endine tippjalgpallur ja –treener, UEFA Pro litsentsiga Argo Arbeiter, kelle ülesandeks saab klubi treenerite koolitamine ja jalgpallialase nägemuse arendamine suurel väljakul. Lähinädalatel selgub Pärnu JK seniste tublide noortetreenerite jätkamine Poseidonis.

2013. aastal asutatud Pärnu JK Poseidon kasvab ühinemise tulemusena klubiks, mis ühendab üle kogu Pärnumaa enam kui poolt tuhandet noor-, nais- ja meesjalgpallurit. Algaval hooajal osalevad Eesti meistrivõistlustel Poseidoni esindusmeeskond, esindusnaiskond ja üle kümne noortevõistkonna.

1989. aastal asutatud Pärnu JK on jalgpalliajalukku kirjutatud 13 Eesti meistritiitliga, millega nende esindusnaiskond on siiani Eesti kõigi aegade edukaim. Taasiseseisvunud Eesti algusaegadel mängis põgusalt kõrgliigas ka meeskond, Eesti koondistesse on jõudnud kümneid PJK kasvandikke.