Võiduseeriat pikendanud Alcaraz jõudis Dohas veerandfinaali

Alcaraz sai teises ringis veidi alla kahe tunni kestnud matšis 6:1, 4:6, 6:3 jagu läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud itaallasest Luca Nardist (ATP 85.). Seejuures juhtis Alcaraz teises setis 4:1, aga kaotas siis viis geimi järjest ja mäng läks otsustavasse setti. Seal murdis Alcaraz neljandas geimis ja läks taas 4:1 ette ning enam ta edu käest ei andnud, vormistades võidu esimesel matšpallil.

"Teises setis seisul 4:1 ja 40:40 mängis ta paar head punkti ja siis tundus, et hakkas mängima nagu maailma esireket," hindas turniiril esimesena asetatud Alcaraz. "Ma ei saanud midagi teha, nii et püüdsin lihtsalt vastu pidada ja vaimselt tugevaks jääda. Võib-olla mu energiatase langes pisut, aga kindlasti pean teda kiitma. Olen väga rahul, et suutsin selle selja taha jätta ja kolmandas setis nullist alustada. Vaimselt olin kogu matši väga tugev ja kolmandas setis mängisin väga head tennist."

Alcaraz on nüüd ATP 500 kategooria turniiridel võitnud 12 matši järjest – mullu sügisel triumfeeris ta Pekingis ja veebruaris sai esimese turniirivõidu sisetingimustes, võidutsedes Rotterdamis.

Esimest korda Doha turniiril mängiv Alcaraz läheb veerandfinaalis vastamisi tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 25.).

Avaringis 24-kordsest slämmivõitjast Novak Djokovicist esimest korda jagu saanud itaallane Matteo Berrettini (ATP 35.) alistas teises ringis tasavägises heitluses 7:6 (4), 6:7 (6), 6:4 hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 51.) ning kohtub veerandfinaalis turniiril kaheksandana asetatud briti Jack Draperiga (ATP 16.), kes oli kindlalt 6:2, 6:1 parem austraallasest Chris O'Connellist (ATP 82.).

Võidu korral kohtuksid Alcaraz ja Berrettini poolfinaalis omavahel.

Alumise tabelipoole poolfinalistid selgitavad neljandana asetatud Daniil Medvedev (ATP 6.) ja kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 23.) ning viienda paigutusega Andrei Rubljov (ATP 10.) ja teisena asetatud austraallane Alex de Minaur (ATP 8.).