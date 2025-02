Liverpool andis Arsenalile võimaluse läheneda

Külalised läksid mängu Mohamed Salah' liigahooaja 24. tabamusest juhtima, kuid avapoolaja järel läks veerandtunnisele pausile eduseisus hoopis Villa, kes esmalt viigistas Youri Tielemansi väravast ning haaras Ollie Watkinsi täpse pealöögi tulemusena eduseisu, vahendab Soccernet.ee.

Liverpool taastas teisel poolajal viigiseisu, kui Salah'lt söödu saanud Trent Alexander-Arnoldi löök võttis Villa kaitsjast suunda muutnud rikošeti ning maandus Emiliano Martineze võrgus.

2:2 tulemusega lõppenud kohtumine tähendas Liverpoolile seitsmendat ning Villale üheksandat viiki. Unai Emery mehed pole viimasest viiest liigamängust võitnud ühtegi, olles viigistanud neist neli.

Viimasel ajal on punkte loovutanud ka Liverpool, kelle viimasest kaheksast liigamängust pooled on lõppenud viigiga. Kui esimese 13 kohtumisega kaotas Liverpool punkte vaid kahes (viik ja kaotus), siis järgmise 13 kohtumisega on Liverpool loovutanud punkte kuues (kõik viigid). Arne Sloti hoolealuste lähim jälitaja Arsenal on vähema mängu juures kaheksa punkti kaugusel.

