Jäähoki Meistrite liiga võitis taas Šveitsi klubi

Sven Andrighetto viis Lionsi avakolmandiku lõpuminutitel juhtima ja duubeldas edunumbreid teise perioodi keskel. Per Aslundi viimase perioodi arvulisest ülekaalust visatud värav vähendas vahe ühele, kuid Rootsi klubi ei suutnud järelejäänud üheksa minutiga viigitabamust leida.

"Tunne on hämmastav, eriti seetõttu, et saime finaali koduväljakul mängida," ütles Zürichis sündinud ja üles kasvanud Andrighetto. "Publik oli kogu mängu vältel meie taga. Siin on suurepärane atmosfäär ja meil on väga hea meel, et saame seda hetke koos oma fännidega nautida."

31-aastane Andrighetto nimetati mängu järel CHL-i kõige väärtuslikumaks mängijaks, ühtlasi oli tema 22 resultatiivsuspunkti liiga parim näitaja.

Lionsi esimene Meistrite liiga tiitel pärines 2008/09 hooajast. Sellest meeskonnast on ainsana alles 35-aastane kaitsja Patrick Geering, kes täidab nüüd kapteni kohustusi.

"Kui sa vanemaks jääd, siis ei mäleta enam nii hästi 15-16 aastat tagasi toimunud sündmusi. Nii et väga tore, et sain täna mälu värskendada," rõõmustas Geering.

Šveitsi klubil õnnestus Meistrite liiga võitjaks tulla teist aastat järjest – mullu pälvis tiitli Genfi Servette.