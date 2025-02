Žalgirise leegionär tegi kannapöörde ja naasis NBA-sse

Mullu oktoobris Žalgirisega liitunud Walker IV-l oli lepingus klausel, mis lubas tal kuni teisipäevani, 18. veebruarini naasta NBA-sse.

Kui veel teisipäeva lõunal väitis ameeriklase agent George S. Langberg, et tema klient jätkab Žalgirise ridades hooaja lõpuni, siis hilisõhtul teatas ESPN-i korvpalliajakirjanik Shams Charania, et tagamängija naaseb siiski kodumaale ning sõlmib 76ersiga kahe aasta pikkuse ja 3,7 miljonit USA dollarit väärt lepingu.

26-aastane Walker IV jõudis kolme ja poole kuu jooksul Žalgirise särki Euroliigas kanda 19 kohtumises, panustades keskmiselt 13,6 punkti, 3,2 lauapalli ja 1,8 resultatiivse sööduga. Leedu kõrgliigas jäid tema keskmisteks näitajateks 12,8 punkti, 2,5 lauapalli ja 1,8 korvisöötu.

Enne Euroopasse siirdumist esindas Walker NBA-s San Antonio Spursi, Los Angeles Lakersit ja Brooklyn Netsi. Tema uus tööandja 76ers asub hetkel idakonverentsis 20 võidu ja 34 kaotusega 11. kohal, kuid viimasest play-in kohast ollakse vaid kahe võidu kaugusel.

