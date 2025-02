Naiste käsipalli meistriliigas alustatakse viimase ringiga

Naiste meistriliigas jääb kõikidel naiskondadel põhiturniiril pidada veel kolm kohtumist. Sel hooajal pääsevad kaks esimest otse finaali ning kaks järgmist mängivad pronksile. Teoreetiliselt on SK Tapal veel võimalus kullamängu uksele koputada, kuid selle jaoks on lisaks enda headele esitustele vaja ka abi teistelt naiskondadelt.

SK Tapa ja Mella, keda lahutab tabelis neli punkti, on meistriliigas kohtunud sel hooajal kahel korral ning mõlemal puhul on tallinlased kindla võidu võtnud. "Paneme sel nädalal suure rõhu kaitsele ning rünnakust tagasi jõudmisele. Oleme treeningutel kõvasti jooksnud ning üritame vältida olukorda, kus vastased kiiretest lihtsaid väravaid saavad," ütles SK Tapa mängija Mia-Marii Tedrekull.

Mistra alistas eelmisel nädalal kindlat SK Tapa ning läheb sel nädalal vastamisi möödunud pühapäeval pingelise kohtumise järel Mellale alla jäänud Mustamäega. Kuigi Mustamäe on minetanud võimaluse finaali pääseda, on neil siiski väike lootusekiir jäänud, et tõusta meistriliigas kolmandaks. Naiskondade omavahelised kohtumised on sel hooajal lõppenud Mistra kindla paremusega.

"Eelmises kohtumises suutsime võrreldes eelnevaga kõvasti koostööd nii kaitses kui rünnakul parandada," kommenteeris Mustamäe poolelt kuue kohtumisega 58 väravat visanud Daniela Tuusis. "Loodetavasti suudame Mistra vastu samast kohast jätkata. Peame veel liikumised ning mõned pisidetailid enne neljapäeva üle lihvima."