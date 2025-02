Euroopas väljakul käinud Eesti naiskorvpallurid pidid leppima kaotusega

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel ei olnud lõppenud nädal kõige paremat killast, kui väljakul käinud naised Greeta Üprus, Kadri-Ann Lass ja Maaja Bratka pidid kõik leppima kaotustega. Mailis Poki ja Tea Adamsi kodunaiskonnad said juurde küll võidud, aga kumbki Eesti koondislane mängus kaasa ei löönud. Ookeani taga mängitavas üliõpilasliigas NCAA oli mitmel eestlannal ühe võidu ja ühe kaotuse nädal.

Poola naiste kõrgliigas sai Poznan (9-6) koguni 126:46 jagu raskustes siplevast Polkowice (9-5) naiskonnast. Mailis Pokk jalavigastuse tõttu platsil ei käinud. Polkowice klubi on vaatamata oma korralikule kohale liigatabelis viimastel kuudel sattunud suurtesse finantsprobleemidesse ning paljude põhimängijatega on tänaseks lepingud lõpetatud. Poznani vastu mängiti suuresti oma klubi noortega ning sellest ka nii suur allajäämine.

32-aastane Pokk on Poola kõrgliigas tänavu senise 14 mänguga kirja saanud keskmiselt 26,4 minutit, 10,4 punkti, 3,9 lauapalli ja 1,6 resultatiivset söötu. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 58,3%, kolmestel 38,7% ning vabavisetel 100%.

Saksamaa naiste kõrgliigas said Greeta Üprus ja Marburg (7-12) laupäeval juurde kaotuse, kui 83:94 jäädi alla neist tabelis kõrgemal paiknevale Hannoverile (10-9). Eestlannale jagus mänguaega 32 minutit, millega ta kogus oma tiimi paremuselt kolmandana 12 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/8, vabavisked 2/2), ühe lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 2 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

30-aastane Üprus on Saksamaa kõrgliigas tänavusel hooajal 19 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 19,4 minutit ning kogunud selle ajaga 5,7 punkti, 2,1 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 51,9%, kolmestel 34,4% ning vabavisetel 93,8%.

Soome naiste korvpalli kõrgliigas pidid Kadri-Ann Lass ja BC Nokia (5-15) kodusaalis tunnistama Espoo Team'i (10-10) 79:73 paremust. Eestlanna teenis mänguaega 20 minutit ning sai kirja 8 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 2/2), 4 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 4 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

28-aastane Lass on Soome kõrgliigas tänavusel hooajal 20 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 27,4 minutit ning kogunud selle ajaga 11,6 punkti, 7 lauapalli, 3,2 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,4 viskeblokeeringut. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 40,1%, kolmestel 31% ning vabavisetel 84,8%. BC Nokia on kaheks jagatud liigatabelis alumises viisikus hetkel kolmandal ehk kokku kaheksandal positsioonil.

Hispaania tugevuselt teises liigas said Maaja Bratka ja Zamora (14-6) lõppenud nädalal tabelisse juurde kaotuse, kui koduplatsil jäädi numbritega 70:75 alla tabeli teisele Esteponale (15-3). Eestlanna teenis mänguaega 16 minutit ning kogus 8 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 2/2, vabavisked 0/1), ühe lauapalli ja 2 isiklikku viga.

32-aastane Bratka on Hispaania tugevuselt teises liigas tänavusel hooajal 20 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 18,6 minutit ning kogunud selle ajaga 6 punkti, 3,6 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 46,5%, kolmestel 38,7% ning vabavisetel 90%.

Suurbritannia naiste kõrgliigas lisasid Tea Adams ja tema kodunaiskond Caledonian Gladiators (7-4) pühapäeval tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti 67:64 üle neist kõrgemal paiknev Sheffield Hatters (9-2). Adamsit koosseisus ei olnud.

25-aastane Eesti koondise tagamängija on Suurbritannia kõrgliigas senise 10 matšiga kogunud keskmiselt 20,3 minutiga 8,3 punkti, 3,2 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu ja 1,3 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 43,1%, kolmestel 29,2% ning vabavisetel 52,9%.

Anna Gret Asi ja Oklahoma State Cowgirls (20-5) said lõppenud nädalal tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt mängiti numbritega 83:64 üle Asi kunagine ülikool Arizona (15-12). Eestlanna teenis mänguaega 35 minutit ning kogus 7 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/4), ühe lauapalli, 4 resultatiivset söötu, ja 2 isiklikku viga.

Teises matšis jäädi aga 64:68 alla BYU (13-12) ülikoolinaiskonnale. Asi viibis väljakul 27 minutit ning kogus 13 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/7, vabavisked 3/4), ühe lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 4 isiklikku viga.

22-aastane Asi on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 24 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 28,6 minutit ning kogunud selle ajaga 11,8 punkti, 1,9 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ja 1,2 vaheltlõiget. Tema visketabavus väljakult on olnud 42,4%, seejuures kolmepunktivisetel 39,2% ning vabavisetel 79,1%.

Johanna Eliise Teder ja Colorado Buffaloes (17-8) pidasid nädala jooksul samuti kaks mängu ning said juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt jäädi numbritega 60:77 alla Utah' (20-5) ülikoolile. Eestlanna mängis 27 minutit ning kogus 5 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2), ühe lauapalli, 4 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja 4 isiklikku viga.

Teises matšis võideti aga kindlalt 83:60 Houstonit (5-20). Tederi arvele jäi 20 mänguminutiga 6 punkti (kahesed 0/2, kolmesed 2/3), 4 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, 2 viskeblokeeringut, üks pallikaotus ja 2 isiklikku viga.

25-aastane Teder on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 25 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 18,3 minutit ning kogunud selle ajaga 4,8 punkti, 1,6 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu ja 0,8 vaheltlõiget. Tema visketabavus väljakult on olnud 48,4%, seejuures kolmepunktivisetel 38,8% ning vabavisetel 61,1%.

Suure osa eelmisest hooajast vigastuse tõttu eemal olnud 21-aastane Anete Adler ja Boston University (8-16) pidid eelmisel nädalal vastu võtma kaks kaotust. Bostoni kaotusteseeria pikenes nüüd neljale mängule ja viimasest kümnest matšist on võidetud vaid üks.

Esmalt jäädi tulemusega 63:67 alla Bucknelli (14-10) naiskonnale. Eestlanna oli väljakul 22 minutit ning kogus oma tiimi paremuselt teisena 13 punkti (kahesed 5/6, vabavisked 3/4), 4 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 2 viskeblokeeringut ja 2 isiklikku viga. Teises matšis tuli Colgate'i (19-7) ülikoolilt vastu võtta 51:71 kaotus. Adler kogus 9 mänguminutiga 4 punkti (kahesed 2/4), ühe viskeblokeeringu ja 6 pallikaotust.

21-aastane Adler on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 21 mänguga kirja saanud keskmiselt 14,2 minutit ning kogunud selle ajaga 6,5 punkti, 2,6 lauapalli ja 0,7 viskeblokeeringut. Tema visketabavus väljakult on olnud 50,4% ning vabavisetel 54,2%.

Mullu Rootsi meistriks kroonitud 19-aastase Marta Eleri Jaama koduülikool Columbia (18-5) pidas samuti kaks kohtumist. Esmalt pikendati oma võiduseeria 11-le mängule, kui tulemusega 89:37 mängiti üle Dartmouth (8-15). Seejuures lasti vastastel kolmandal veerandajal visata vaid üks punkt (24:1). Nädala teises matšis Columbia võiduseeria aga katkes, kui 54:60 kaotati Harvardile (19-3). Hooaja avamängus raskelt põlve vigastanud eestlanna on kahjuks hooaja lõpuni väljas.

Sille-Liis Mölderi kodunaiskond UMass Lowell (3-21) pidi lõppenud nädalal vastu võtma kaks järjekordset kaotust. Esmalt jäädi 44:59 alla UAlbany'le. Eestlanna teenis mänguaega 25 minutit ning kogus 3 punkti (kahesed 1/3, vabavisked 1/2), 2 lauapalli ja 4 isiklikku viga.

Teises matšis kaotati 55:62 New Hampshire'ile (9-17). Mölder oli väljakul 28 minutit ning sai kirja 6 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/2), 4 lauapalli, ühe vaheltlõike, 2 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

Tänavuseks hooajaks Washington State'i ülikooli siirdunud 19-aastane Keandra Koorits sel hooajal võistlusmängudes platsile ei tule ning teeb n-ö redshirt aasta. Tema ülikoolinaiskond Washington State (16-12) pidas lõppenud nädalal samuti kaks kohtumist, kui Loyola Marymount'i (10-14) ülikooli võideti 63:51, aga Portlandile (24-3) kaotati 79:84.