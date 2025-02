Lewandowski penalti aitas Barcelona liidriks

See tähendab, et meeskond on võitnud nüüd viimasest tosinast mängust kümme ja kasutas ära šansi, kus mõlemad Madridi klubid olid kaotanud laupäeval punkte.

Madridi Real piirdus võõrsil 1:1 viigiga Osasuna vastu ja Madridi Atletico tegi kodus sama tulemuse Vigo Celta vastu.

24. vooru järel on nüüd Barcelonal ja Realil 51 punkti, kuid Barcelonal on parem üldine väravatevahe, samuti võideti hooaja esimene El Clasico. Atletico jätkab 50 punktiga.

Sel nädalal sõidab Barcelona külla Las Palmasele, Real mängib kodus Gironaga ja Atletico võõrsil Valenciaga.

Karl Jakob Heina klubi Valladolidi Real hoiab 15 punktiga 20 klubi seas viimast kohta. Eelviimasest ehk Alavesist lahutab meeskonda seitse silma.

Selle nädala pühapäeval sõidetakse külla Bilbao Athleticule.