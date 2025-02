Veesaar aitas Arizona võiduni ja sai peatreenerilt kiita

Arizona algrivistusse kuulunud Veesaar viibis platsil 30 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/1, vabavisked 4/6), võttis viis lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget, pani ühe kulbi ja tegi kaks viga.

Arizona resultatiivsem oli Tobe Awaka, kelle arvele kogunes 14 punkti ja 12 lauapalli. Peatreener Tommy Lloydilt küsiti pärast mängu, mis pani teda otsustama alustada koos Veesaare ja Awakaga korvi all samaaegselt.

"Ma olen vana kooli kutt - mulle meeldivad suured poisid," põhjendas ta. "Ma tunnen end alati mugavalt, kui nad on väljakul. Ma arvan, et nad mängisid suurepäraselt. Ma arvan, et need suured kutid otsustasid mängu."

Arizona on sel hooajal võitnud 18 ja kaotanud kaheksa kohtumist, oma konverentsis on 15 mängust võidetud tosin. See annab neile hetkel Houston Cougarsi (13-1) järel teise koha.

Pühapäeval võõrustatakse samas konverentsis mängivat Brigham Youngi ülikooli meeskonda.