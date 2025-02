Invictus mängudelt toovad Eesti vigastatud veteranid koju kolm medalit

Esmakordselt olid Invictus mängudel samaaegselt kavas nii tali- kui suvealad, mille raames võistlesid eestlased murdmaasuusatamises, skeletonis, mäesuusatamises, lumelauasõidus, kurlingus, laskesuusatamises, ujumises ja sisesõudmises. Spordivõistlustelt saabutakse koju kolme medaliga, millest kaks on kuldsed ja üks pronks.

Murdmaarajalt väljus kuldmedaliga Kaitseliidu Harju maleva staabiallohvitser, vanemveebel Rasmus Penno, kelle jaoks oli sõit füüsiliselt väga kurnav. "Üliraske oli. Arvasin, et tuleb lihtsamalt, aga esimese tõusu peal tõmbasin ennast natuke lukku ja laskumise peal enam ei taastunudki," sõnas vanemveebel Penno. Siiski taastus Rasmus Penno mõne päeva pärast toimunud sisesõudmise võistluseks ja võitles väga tihedas konkurentsis endale kaela ka pronksmedali ühe minuti kestel sõudmises. Alex Veedlal jäi sõudmises pronksmedalist puudu vaid kaks meetrit.

Lumelauasõidus näitas konkurentidest paremat tulemust Ardo Huul. Tegemist oli võistleja jaoks keerulise sooritusega, sest Huul ei saanud rada varem proovida. "Rada läks varju ja see muutis mängu, sest rada ei olnud hästi näha. Ma lihtsalt lootsin, et saan sirge peal kiiresti sõita," kommenteeris Ardo Huul pärast kuldmedali võitmist.

Kuldmedali väärilise tulemuse saavutas eestlaste hulgas ka Jaan Vokk murdmaasuusatamises, kuid tema tulemus tühistati korraldusmeeskonnas tekkinud segaduse tõttu. Invictus mängude korraldusmeeskond võttis segaduse eest vastutuse ning Jaan Voki erakordset pingutust tunnustati Invictus Games Foundation medaliga, mis sümboliseerib mitte ainult tema saavutust, vaid ka treeningprotsessi, sihikindlust ja pere toetust, tänu millele sõitis ta murdmaasuusatamises välja võistluse kiireima tulemuse.

"Kuigi alati leiab selliste suurte võistluste puhul kohti, kus saaks korralduslikult paremini, siis tegelikult läksid mängud väga hästi. Oli ilusaid võite, isiklikke rekordeid, nappe kaotusi, rõõmu, pettumusi. Ehk sai kogetud kõike, mis spordivõistluse puhul normaalne on," võttis Invictus mängud kokku Eesti delegatsiooni juht, kaitseväes kehalise kasvatuse instruktorina tegutsev Urmas Rajaver ning lisas, et on kõikidele Eesti vigastatud veteranidest sportlastele äärmiselt tänulik. "Aga kõige tähtsam nende mängude puhul on muidugi sõprus ja kokkusaamine teiste riikide veteranidega – see jääb meelde ning kindlasti tekkisid kõigil uued eesmärgid, mille poole püüelda," sõnas Rajaver, juhtides tähelepanu Invictus mängude sügavamale mõttele teenistuse käigus vigastada saanud võitlejaid ühendava ja rehabiliteeriva spordi juures.

Selle aasta mängudel osales üle 500 võistleja 25 riigist, kes kõik jagavad ühist kirge spordi vastu. Uute riikidena olid sel aastal võistlemas Brasiilia ja Leedu.

Eestit esindasid:

Ardo Huul, meeskonna kapten – sisesõudmine ja lumelaud;

Alex-Leon Veedla – sisesõudmine, laskesuusatamine, kurling;

Rasmus Penno – sisesõudmine, murdmaasuusatamine, kurling;

Jaan Vokk – sisesõudmine, murdmaasuusatamine, skeleton;

Lars Asi – ujumine, mäesuusatamine, skeleton, kurling;

Kalle Hüüdma – ujumine, mäesuusatamine, skeleton, kurling;

Aigar Mätlik – ujumine, mäesuusatamine, kurling;

Mihkel Jalakas – ujumine, mäesuusatamine.

Teenistuse käigus vigastada saanud veteranidest koosneva meeskonna vormi eest hoolitsesid treeneritena kaitseväe spordi peaspetsialist Meelis Stamm ja spordirühma juhataja Sander Laht, samuti spordipsühholoog Laur Nurkse ning füsioterapeut Martin Seeman. Lisaks olid mängudel kaasas võistlustel osalevate veteranide lähedased ja toetajaid.

Invictus mängud kutsus 2014. aastal ellu Sussexi hertsog prints Harry Ühendkuningriigist. Neil võistlustel osalevad teenistusülesannete täitmisel viga saanud kaitseväelased. Mängud kannavad nime "Invictus", mis tähendab ladina keeles "võitmatut". Järgmised Invictus mängud toimuvad 2027. aastal Inglismaal Birminghamis.