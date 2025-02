Tour de France'i võitja astub hooaja lõpus sadulast maha

"Mõtlesin, et on aeg teha see ametlikuks. Jah, see hooaeg saab olema minu viimane tipptasemel. Mul ei ole olnud halb karjäär, ega? Ma ei kujutanud isegi kõige metsikumates unistustes ette, et saan 19 aastat profiratturina leiba teenida," kirjutas 38-aastane kõmr esmaspäeval Instagramis.

Thomas astub sadulast maha Ühendkuningriigi ühe läbi aegade edukaima ratturina. Lisaks Prantsusmaa velotuurile võidutses ta maanteesõidus ka mainekatel Pariisi-Nice'i (2016), Dauphine'i (2018) ja Romandia (2021) velotuuridel.

Thomas nautis suurt edu ka velodroomil, tulles trekisõidus kahel korral meeskondlikus sõidus olümpiavõitjaks (Peking 2008, London 2012) ja kolmel korral maailmameistriks (2007, 2008, 2012).

Esmaspäeval BBC-le antud intervjuus ütles Thomas, et loodab võistelda tänavusel Prantsusmaa velotuuril ning teeb oma viimase stardi septembris kodusel Suurbritannia velotuuril.