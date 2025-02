Spanoulis meelitas sakslasest maailmameistri Monaco ridadesse

Viimased kaheksa hooaega NBA-s mänginud Theis sõlmis Monacoga lepingu, mis kestab 2025/26 hooaja lõpuni.

"Monaco on viimastel aastatel üles ehitanud midagi suurt, jõudes Euroliigas Final Four'i ja olles praegu nelja parema hulgas. Tahtsin olla osa sellest seiklusest ja saada võimaluse Euroliigat vallutada," sõnas Theis klubi pressiteate vahendusel.

"Minu otsuses mängis suurimat rolli peatreener [Vassilis] Spanoulis," märkis sakslasest tsenter. "Saime üsna kiiresti jutule. Ta helistas mulle ja rääkisime sellest, mida saan mina juurde tuua ja kui väga ma tahan võita."

Käimasolevat hooaega New Orleans Pelicansi särgis alustanud Theis pidas NBA-s kokku 455 kohtumist, panustades põhihooaja mängudes keskmiselt 7,1 punkti ja 4,7 lauapalliga. Euroliigas on ta varasemalt mänginud hooaegadel 2015/16 ja 2016/17, kui esindas kodumaa klubi Bambergi Broset.

Theis tuli tunamullu Saksamaa koondisega maailmameistriks ja võitis 2022. aastal EM-il pronksmedali.

️ Dᴀɴɪᴇʟ Tʜᴇɪs ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ !



Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l'Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine



Welcome Daniel !… pic.twitter.com/qHRuwHDEaw