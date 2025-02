Mistra jätkab naiste meistriliigas võimsalt

Sel hooajal meistriliigas kõik vastased keskmiselt 12 väravaga alistanud Mistra tammus ka seekord kindla võiduni. Mäng SK Tapa/Tapa valla SK vastu püsis võrdsena vaid esimesed kaheksa minutit, mille järel Mistra 6:0 spurdiga ette asus ning rohkem tagasi ei vaadanud. Poolaeg neile 18:12 ja kogu kohtumine 35:21.

Mistra poolelt said käe valgeks üheksa mängijat. Maarja Treiman viskas parima 12 väravat, Karmen Vaiksaar ja Marie Urvik said kirja kuus tabamust ning Annabel Aavik kolm tabamust. SK Tapa eest viskas Marjette Maie Müntser kümme, Mia-Marii Tedrekull viis ja Janette Vihand kolm väravat.

Hoopis teist masti võitluse pidasid pühapäeval Mustamäe KPK ja Mella. Esimesel poolajal skooriti kordamööda ning perioodi lõpuks särasid tablool viiginumbrid 15:15. Ka teise poolaja alguses ei suutnud kumbki naiskond kohtumist enda poolele kallutada ning 53. minutil oli seis 23:23.

Kolm minutit enne lõppu suutis Oksana Nikora Mella 25:23 ette viia, kuid Mustamäe viigistas Gertu Jõhvika väravast taas seisu. Mella viimane rünnak ebaõnnestus ja Mustamäe sai veel 25-sekundilise akna mängu enda kasuks kallutamiseks. Noored mustamäelased tegid siiski pallikaotuse ja Mella poolt kiiresse jooksnud Anastasija Bušina tõi vaid mõned sekundid enne lõppu neile siiski 26:25 võidu ja kaks punkti tabelisse.

"Ei saa öelda, et tegemist oli meie parima esitusega," analüüsis Mella võiduvärava visanud Bušina. "Olime hädas sisse viskamise, pallikäsitluse ning teineteise mõistmisega. Võit on siiski võit ning mul on hea meel, et me ei andnud lõpuni alla ja suutsime suure tahte siiski kaheks punktiks realiseerida."

Daniela Tuusis ja Gertu Jõhvikas viskasid Mustamäe eest vastavalt 11 ja seitse väravat. Mella poolelt said Bušina, Valeria-Eller Taavet ning Marianna Kireeva kirja viis tabamust.

Naiste meistriliiga tabel (võidud, viigid, kaotused, punktid):

Mistra 6-0-0 12p

KPK Mella 4-0-2 8p

SK Tapa/Tapa valla Spordikool 2-0-4 4p

Mustamäe Käsipalliklubi 0-0-6 0p

Naiste meistriliiga järgmised kohtumised:

19.02 19:15 Kristiine Spordihall Käsipalliklubi Mella - SK Tapa/Tapa valla SK

20.02 19:00 Raasiku Spordihoone Mistra - Mustamäe KPK