Neymar lõpetas kodupubliku ees pika väravapõua

Santosele määrati Agua Santa vastu 14. minutil penalti, mille dünaamiline Neymar oskuslikult välja teenis, kui oma suurepärast triblamisoskust näitas. 33-aastane ründaja läks siis palli taha, tegi hoojooksul pidurduse ning paigutas palli kindlalt väravasse.

Neymar has just scored his first goal on his return to boyhood club Santos pic.twitter.com/IqxJLRIBAp — george (@StokeyyG2) February 17, 2025

Thaciano kahekordistas võõrustaja edu 26. minutil, kuid Agua Sants jõudis enne poolajapausi taas värava kaugusele. 70. minutil läks aga Santos lõplikult 3:1 juhtima, Guilherme väravale andis söödu avavärava autor Neymar.

"Mul on nii hea meel, et jälle mängida saan," rääkis pikalt vigastustega heidelnud Neymar. "Loomulikult ei ole ma 100 protsendi juures, see oli alles mu neljas mäng. Aga asjad lähevad aina paremaks. Olin veidi ärevil, sest pole ammu skoorinud. Tahtsin selle oma toetajatele ja perele pühendada."

Oma karjääri Santoses alustanud, kuid siis Barcelonas tõeliseks täheks kujunenud Neymar liikus 2023. aastal PSG-st Saudi Araabiasse, aga sai seal raskelt vigastada. Jaanuaris läksid klubi ja mängija teed kokkuleppel lahku ning brasiillane naasis oma kasvatajaklubisse.

"Me aitame üksteist. Santos aitab mind, nad on avanud mulle uksi ja ma olen saanud taasavastada oma armastust jalgpalli vastu," sõnas Neymar. "Ma ei tahtnud pikka lepingut teha, sest ma ei teadnud, kas saan vormi. Ma ei teadnud, kuidas ma end tundma hakkan. Naudime neid hetki, Santos on suure ajastu alguses."