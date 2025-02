Anikina jõudis Šiauliais finaali, aga loobus vigastuse tõttu

Loos polnud eestlannale armuline, sest ta pidi avaringis kohtuma esimesena asetatud Romina Hincuga (Moldova), kes on Anikinast kolm aastat vanem ja asub Euroopa U-16 edetabelis 73. kohal, vahendab Tennisnet.ee.

Kuid see ei tähendanud midagi, sest Anikina võitis koguni 6:1, 6:2. Hiljem lülitas ta välja ka kaks asetatud lätlannat: veerandfinaalis Viktorija Homutova (8) 6:1, 6:2 ja poolfinaalis endast kaks aastat vanema Elizabete Ozola (4) 6:3, 6:0.

Anikina treener Ain Suurthal ütles, et tema hoolealuse kindel võit Hincu üle ei olnud üllatus. "Kõige tugevamaid tüdrukuid seal turniiril ei osalenud. Mängisid need, kes löövad küll kõvasti, aga teevad ka palju vigu. Lõpuks just see kõvade lööjate vastu mängimine andis tunda ja Lizal hakkas poolfinaali teise seti ajal õlg valutama," ütles treener Tennisnet.ee-le.

"Ta võitis selle seti lõpuks 6:0, aga finaalist oli targem loobuda. Nüüd me ei saa ka järgmisel nädalal Prantsusmaa turniiril mängida. Vaatame, kuidas läheb, võib-olla Rootsis saame mängida," lisas Suurthal.

Stockholmis peetakse alates 24. veebruarist U-14 Superkategooria turniiri, mis peaks olema tugevam kui Šiauliai võistlus, ehkki seal 15-16-aastased mängida ei saa.