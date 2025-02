Eesti pälvis olümpiafestivali medalitabelis viienda koha

Eesti võitis 14-18-aastastele noorsportlastele peetud Bakuriani olümpiafestivalilt kuus medalit. Medalite arvult jäid Eestist ette vaid Prantsusmaa (19), Itaalia (16), Šveits (11), Tšehhi (7). Lähinaabritest sai Soome neli medalit, Läti ja Leedu jäid medalita. Eesti taha jäid ka sellised talispordimaad nagu Rootsi, Norra, Austria.

Eesti koondisest võitis 17-aastane freestyle-suusataja Simona Revjagin kuldmedali pargisõidus ja hõbemedali Big Airis. Iluuisutajad, 14-aastane Elina Goidina ja 15-aastane Vladislav Churakov pälvisid hõbemedali üksiksõidus. 15-aastane lumelaudur Laura Anga võitis hõbemedali pargisõidus.

Murdmaasuusataja Gerda Kivil lõpetas murdmaasuusatajate 30-aastase medalipõua olümpiafestivalil, võites vabatehnikasprindis pronksmedali.

Eesti Olümpiakomitee noortespordi projektide juht Merle Kaljurand tõdes, et nii edukat taliolümpiafestivali pole Eestil kunagi olnud. "Oleme saanud teiste riikide esindajatelt palju õnnesoove. Isegi Euroopa Olümpiakomiteede president Spyros Capralos teadis täpselt, mitu medalit Eestil on. Tasub rõõmustada, et meil on väga hea järelkasv, kellest nii mõnigi võib juba teha oma etteaste täiskasvanute seas järgmisel aastal Milano Cortina olümpiamängudel," rõõmustas Kaljurand.

Taliolümpiafestivali viimasel päeval olid kavas teatesõidud. Murdmaasuusatajad koosseisus Gerda Kivil, Igor Snitsarenko, Herta Rajas ja Oskar Lehto said 4x5 km teatesõidus üheksanda koha. Laskesuusatajad koosseisus Kristen Raian Baumann, Dominik Lopuhhin, Mirtel Kaljumäe ja Rosibel Marii Kaldvee said 4x6 km teatesõidus seitsmenda koha.