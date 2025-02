Esimese turniirivõidu teeninud 18-aastane brasiillane tegi ATP ajalugu

Fonseca (ATP 99.) alistas finaalis 6:4, 7:6 (1) kodupubliku ees mänginud Francisco Cerundolo (ATP 28.). ATP ajaloos on olnud vaid üheksa nooremat turniirivõitjat kui Fonseca. Läbi aegade noorim turniirivõitja on Lleyton Hewitt, kes oli karikat pea kohale tõstes 16 aastat, kümme kuud ja 18 päeva vana.

Fonseca on ATP Touri ajaloos ehk alates 1990. aastast noorim lõuna-ameeriklasest turniirivõitja, proftennise ajastul on olnud vaid üks temast noorem lõuna-ameeriklasest turniirivõitja. Ühtlasi on Fonseca esimene 2006. aastal või hiljem sündinud meesmängija, kes on ATP turniirivõiduni jõudnud.

See oli Fonseca noore karjääri esimene ATP turniiri finaal ja kohe ka esimene turniirivõit. Juunioride seas tõusis Fonseca 2023. aastal maailma esireketiks ja temast sai esimene brasiillane, kes on hooaja juunioride edetabeli esikohal lõpetanud. Eelmisel sügisel mängis ta ATP tulevikutähtede finaalturniiril ja sai ka seal esikoha. Tänavuse hooaja alguses alistas ta Austraalia lahtiste avaringis kolmes setis esikümnemängija Andrei Rubljovi.

Buenos Aireses sai Fonseca neli võitu esisajamängijate üle. "Täiesti uskumatu nädal!" õhkas Fonseca. "Isegi Argentinas on brasiillasi, kes mulle kaasa elasid, lihtsalt imeline! Tahan tänada enda perekonda, sõpru ja toetajaid, kes on aidanud mul enda unistust täita ehk tennist mängida. Muidugi tahan jõuda edetabelis esikohale ja võita slämmiturniire, aga mu peamine unistus on mängida tennist ja ma elan selles unistuses."

Aasta tagasi paiknes Fonseca maailma edetabelis 648. kohal, aga nüüd tõusis ta juba 68. reale.

USA-s Delray Beachis peetud ATP 250 kategooria turniiril päästis serblane Miomir Kecmanovic kaks matšpalli ja alistas Hispaania esindaja Alejandro Davidovic Fokina 3:6, 6:1, 7:5 ja teenis karjääri teise ATP turniirivõidu. Seejuures tegi Kecmanovic USA-s puhta töö, sest koos ameeriklase Brandon Nakashimaga võidutses ta ka paarismängus.

Värskes maailma edetabelis tõusis Kecmanovic 14 kohta ja paikneb nüüd 42. real, Davidovich Fokina kerkis 50. positsioonile.

Prantsusmaal Marseille's toimunud ATP 250 kategooria turniiril võitis teist aastat järjest prantslane Ugo Humbert, alistades finaalis 7:6 (4), 6:4 serblase Hamad Medjedovici.

Humbert on nüüd Marseille' turniiril võitnud 13 ja kaotanud vaid kaks matši. Ühtekokku on prantslasel nüüd seitse ATP turniirivõitu.

Maailma edetabelis tõusis Humbert kolm kohta, 14. positsioonile, Medjedovic kerkis 23 rida ja on nüüd 73.