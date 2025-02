Uganda jooksja püstitas võimsa maailmarekordi

Kahekordse krossijooksu maailmameistri rekordiparandus oli aegade suurim. "See oli täiuslik võistlus. Ideaalne temperatuur, tuulevaikne, fantastiline trass - kõik läks oodatust isegi paremini," kommenteeris ugandalane.

"Avastasin, et pakatan energiast otsustasin kolmandast kilomeetrist hoogsamat rütmi lisada, kuid ma ei kujutanud ette, et alistan 57 minuti barjääri. See on hämmastav."

Senise poolmaratoni maailmarekordi 57.30 püstitas mullu oktoobris Etioopa jooksja Yomif Kejelcha.

Kiplimo teeb aga 27. aprillil Londonis oma maratonidebüüdi.

Pühapäeval alistati maailmarekord ka 20 km käimises. Jaapanlane Toshikazu Yamanishi sai kodumaal Kobes kirja tulemuse 1:16.10. Senine tippmark kuulus 2015. aastast tema kaasmaalase Yusuke Suzuki nimele.