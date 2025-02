Veesaar ja Asi pidid NCAA-s kaotusega leppima

NCAA-s 13. asetusega Arizona võõrustasid kuuendana asetatud Houstonit ning läksid tugeva vastase vastu varakult juhtima. Avapoolajal paisus nende edu üheksale punktile, kuid pausile mindi eestlase kooli viiepunktilisel edul.

Arizona dikteeris ka teisel poolajal mängutempot ning juhtis üheksa minutit enne mängu lõppu seitsmega, aga siis ärkas Houston üles ja tegi 12:0 spurdi. Külalised enam edu ei loovutanudki ja Arizona pidi kodupõrandal 58:62 (30:25, 28:37) kaotusega leppima.

Pingilt alustanud Veesaar viskas seitse punkti, lisas neli lauapalli ja pani ühe bloki. Teisel poolajal sai ta hakkama efektse sooritusega, kui Caleb Love talle kiirrünnakus alley-oop'i viskas.

Love lõpetas mängu 17 punktiga, üleplatsimees oli Houstoni tagamees Milos Uzan, kes kogus 19 silma.

