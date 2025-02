TÄNA OTSE | Eestlannad üritavad jälitussõidus kohta parandada

Šveitsis Lenzerheides peetakse pühapäeval jälitussõite ning esimesena asuvad rajale naised, nende hulgas ka neli eestlannat. Laskesuusapäev algab ETV ja ERR-i spordiportaalis kell 12.45 saatega "Viiest viis", rajale minnakse kell 13. Kommentaatorid on Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, Lenzerheides on kohal Alvar Tiisler ja Margus Ader.

Reedel häirisid sprindisõitu kehvad tingimused, aga sellegi poolest suutsid kõik eestlannad edasipääsu jälitussõitu tagada. Tuuli Tomingas alustab 32. kohalt (1.50 pärast liidrit), Susan Külm 36. kohalt (+2.05), Johanna Talihärm 49. kohalt (+2.33) ning Regina Ermits kannab stardinumbrit 51 (+2.36).

Sprindis teenis esikoha prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, kes stardib pühapäeval 10 kilomeetri pikkusele sõidule uhkes üksinduses. Kümme sekundit pärast teda asuvad rajale sprindihõbe Franziska Preuss ning pronksi pälvinud soomlanna Suvi Minkkinen. Sekund pärast neid saab lähte ka Luna Häcki-Gross.

MK-sarja hooajal on tänavu peetud neli jälitussõitu, ühe on võitnud MK-sarja üldliider (879 p) Preuss, aga ülejäänud kolm on kuulunud prantslannale Lou Jeanmonnot'le, kes on MK-sarja üldarvestuses teisel kohal (787 p).

Jeanmonnot stardib kuuendana (+0.31), tema järel samuti heas hoos kaasmaalane Julia Simon (+0.35). Rootslanna Elvira Öberg kannab stardinumbrit 10 (+0.53).