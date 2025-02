Eesti hokimeeste koduklubid pikendasid Soome kõrgliigas võiduseeriat

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba viskas taaskord Soome kõrgliigas värava ning Kouvola KooKoo teenis oma seitsmenda järjestikuse võidu. Sama pikk võiduseeria on käsil ka Kristjan Kombel ning Kuopio KalPal.

KooKoo võõrustas laupäeva õhtul Hämeenlinnan Pallokerhot ning läks teise kolmandiku lõpuks 3:2 juhtima. Otsustav periood kuulus aga võõrustajale - KooKoo viskas kolm väravat, millest üks ka Rooba kepi pealt - ning realiseeris lõpusireeni kõlades 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) võidu.

Rooba teenis kaks resultatiivsuspunkti, lisaks oma väravale andis ta kohtumise avaväravale resultatiivse söödu. Eestlane on tegemas suurepärast hooaega, Rooba on kogunud 36 resultatiivsuspunkti ja on alates jõuludest punktita jäänud vaid neljas mängus.

KooKoo on võitnud oma viimased seitse mängu kerkinud Liiga tabelis seitsmendale reale. Rooba koduklubi on teeninud 30 võitu (11 lisaajal) ning kogunud 83 punkti.

Kristjan Kombe ja Kuopio KalPa teenisid laupäeval Vaasan Sporti vastu 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) võidu, mis oli samuti nende seitsmes järjest. KalPa on võitnud 29 kohtumist (seitse lisaajal) ning jätkab 86 punktiga neljandal tabelireal.

Kombe on sel hooajal visanud kaks väravat ja jaganud kümme resultatiivset söötu.