Ostapenko alistanud ameeriklanna teenis karjääri suurima turniirivõidu

Tegemist oli esimese finaalmänguga Doha turniiri ajaloos, milles kumbki mängija ei kuulunud maailma edetabelis esimese 30 sekka. Anisimova (WTA 41.) murdis avasetis Ostapenko (WTA 37.) pallingu kahel korral ning vormistas 6:4 võidu. Teises setis võitis ta seisult 2:3 neli geimi järjest ning teenis teise matšpalliga kokkuvõttes 6:4, 6:3 võidu.

Anisimova polnud varasemalt WTA kõrgeima kategooria turniiril võidutsenud. "See on imeline tunne! Mul on olnud suurepärane nädal, kõik matšid on põnevad olnud. Olen oma esituste üle väga õnnelik, esimene WTA 1000 võit tähendab mulle väga palju," ütles ameeriklanna.

Ostapenko lõi Anisimovale kolm ässa, aga patustas lausa kümne topeltveaga, ameeriklanna ühtki ässa ei löönud, aga tegi kaks topeltviga. Anisimova kasutas oma 12 murdevõimalusest ära viis, Ostapenko realiseeris neljast võimalusest pooled.

Mänguaega oli tund ja 22 minutit, kuid kohtumist venitas pikemaks kaks vihmapausi. "Vihm tegi asja päris pingeliseks," ütles Anisimova. "Kumbki meist ei saanud tingimuste vastu midagi teha. Aga see mäng oli nii oluline, olen lihtsalt õnnelik, et see mulle kasuks tuli."

Anisimova oli alles aasta tagasi maailma edetabelis 213. real, järgmisel nädalal murrab ta esimest korda oma karjääris maailma 20 parema sekka.