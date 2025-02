Varakult riietusruumi saadetud Kuusmaa: eks see ole treeneri kaotus

Kalev/Cramo alustas kohtumist suurepäraselt ning saavutas mängu alguses 10:0 edu ja läks ühel hetkel ka 12 punktiga juhtima, kuid Tartu Ülikool kaevas end raskest olukorrast välja ning läks ise neljanda veerandi alguses 13 punktiga juhtima.

"See ongi kogemuste asi - hakkab järgi tulema, lumepall veereb ja lõpuks ei saa pidama, kui ise sisse ei viska," rääkis Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa. "Seisul, kus juhtisime kümne punktiga, viskasime neli vabaviset järjest mööda."

"Saime ikkagi viskele, aga meil kadus enesekindlus ära, kus loogilisi lahendusi saime. See on kahjuks spordis nii. Juhid ja kontrollid, siis ta hakkab järele tulema ja sa vaatad suurte silmadega, et mis nüüd. Pange vabakad ära!" jätkas Kuusmaa. "Sellegipoolest olid kutid tublid."

Veel kolm ja pool minutit enne mängu lõppu oli tablool 77:77 viik, aga Kalev/Cramo oli otsustavatel hetkedel parem ning teenis 93:86 võidu.

Tartu Ülikooli mäng see-eest jooksis täiesti kokku, lisaks anti Kuusmaale kaks tehnilist viga ning treener saadeti varakult riietusruumide poole. "Ei suutnud ennast taltsutada, võtsin kaks tehnilist. Eks see ole rohkem treeneri kaotus lõpus," ütles ta. "Oleks pidanud tagasi hoidma, kaks ja pool minutit on pikk aeg, liiga vara läksin saalist ära."

Tartu Ülikool on aga korduvalt näidanud, et suudavad Kalev/Cramole korralikult peavalu tekitada. Sel hooajal on jäänud veel lõpuni mängida Eesti-Läti liiga ja kodune meistriliiga. "Eks aeg näitab, kes terved püsivad ja kes ei püsi," lõpetas Kuusmaa.