HC Panter teenis piiri taga võidulisa

Panter jäi Riias juba viiendal minutil kaotusseisu ning kaotas avaperioodi 0:1, aga tõestas teisel perioodil oma paremust. Eesti klubi viskas kaheksa minutiga neli vastuseta väravat ning lisas otsustava kolmandiku viiendal minutil veel ühe tabamuse. Prizma viskas siis veel kaks väravat, aga Panter vormistas kindla 5:3 (0:1, 4:0, 1:2) võidu.

Rasmus Kiik tegi suurepärase mängu ning oli seotud nelja väravaga: kaks viskas ise, kahele andis resultatiivse söödu. Nikita Fedorovits viskas ühe värava ning andis kaks resultatiivset söötu, tabamuse said kirja veel Saveli Novikov ja Vadmi Vasjonkin.

Arvo Konttila kaitses väravat terve kohtumise ning tõrjus 24 viset, Riia klubi vahetas otsustava perioodi algul puurilukku.

Esikohal jätkab tiitlikaitsja HK Mogo, kes on 28 mänguga kogunud 51 punkti, edestades Zemgalet nelja punktiga. HC Panter on neist kolm mängu enam mänginud, 42 punktiga ollakse liigatabelis kolmandal real. Prizma on 24 punktiga viimasel play-off'i kohal, aga Elektrenai (21 p), Vilnius Punks (18 p) ja HS Riga (15 p) on vähem mänge pidanud.

Panter ja Prizma mängivad pühapäeval veel korra.