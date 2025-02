Kivil tõi Eestile olümpiafestivalil veel ühe medali

Kivil ja Rajas näitasid head tempot kvalifikatsioonist alates, kus nad esinelikus edasipääsu teenisid. Susan Sarapuu pälvis 51. koha ning paraku edasi ei pääsenud. Kivil ja Rajas võitsid oma veerandfinaali, poolfinaalis pääses Kivil otse edasi, aga Rajasel õnnestus edasipääs tagada nn lucky loser'ina - Rajas oli poolfinaalides tulemuselt kuues.

Finaalis oli kiireim šveitslanna Nina Cantieni (2.27,48), kes edestas tšehhitar Eliska Polonskat (+0,85) ning Kivilit (+0,98). Rajas lõpetas sprindivõistluse kuuenda kohaga (+17,50).

"Finaalis koos võistlemine lisab sellele kõigele nii palju juurde. Kui nägin, et kaks eestlast on finaalis, olin ma nii õnnelik, sest me suudame pakkuda konkurentsi Euroopas," ütles Kivil, kes võitis Eesti eest olümpiafestivalil kuuenda medali.

Noormeeste seas pälvis edasipääsu kvalifikatsioonis 26. kohaga lõpetanud Daniel Varikov. Varikov sõitis end veerandfinaalis kolmandaks, aga edasipääsu poolfinaali teenida ei õnnestunud. Kokkuvõttes teenis ta 16. koha, Oskar Lehto pälvis 33. koha, Igor Snitsarenko 35. koha.

Itaalia teenis kaksikvõidu: Daniel Pedranzini ületas finaalis joone ajaga 2.12,23, edestas Luca Pietrobonit vaid 0,10 sekundiga. Pronksi pälvis soomlane Kalle Tossavainen (+1,03).

Pargisõidus hõbemedali võitnud Laura Anga jõudis ka Big Airi võistlusel finaali, aga seal tuli leppida seitsmenda kohaga (93 punkti). Võitjaks tuli britt Emily Rothney (156,75 p), esikolmikusse mahtusid veel Aono Pordie Okaniwa (149,50 p) ning Janina Walz (140,50 p).