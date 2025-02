Deschamps andis mõista: Mbappega arvestatakse ka edaspidi

26-aastane ründaja ei osalenud Prantsusmaa koondise Rahvuste liiga mängudes oktoobris ega novembris. Peatreener Didier Deschampsi sõnul olid selleks toona kindlad põhjused, aga nüüd peaks ründaja tagasi olema.

"Ta on väga pühendunud Prantsusmaa koondisesse. Isegi, kui tal on olnud keeruline isiklik periood," sõnas Deschamps väljaandele L'Equipe. "Ta on tagasi vormis ning seda on märgata nii tema mängus kui vaimses seisundis."

Mbappe kinnitas ka ise detsembris, et puudumisest hoolimata kavatseb ka tulevikus Prantsusmaa koondist aidata. Deschamps nimetas üheks Mbappe kutsumata jätmise põhjuseks kohanemise uues koduklubis Madridi Realis, mis ei läinud alguses üleliia lihtsalt.

"Vähe puhkust, vähe ettevalmistust, kuus keerulist kuud Pariisis, seljavalu, murtud ninaluu Euroopa meistrivõistlustel - neil asjadel on ilmselgelt sportlikdu ja psühholoogilised tagajärjed, rääkimata tema kohanemisest Madridis," lausus Deschamps.

Mbappe on varem kandnud Prantsusmaa koondise kaptenipaela ja Deschamps ei näe ka selles kohas muudatuse vajadust. "Alati on sisemised arutelud, nii individuaalsed kui ka kollektiivsed - see [eelmine koondisepaus] ei saa tema liidrioskusi kahtluse alla."

"Mul pole põhjust täna öelda, et ta pole märtsis kapten. Aga ma arutan seda temaga, nagu me sageli omavahel asju arutame."

Mbappe on Prantsusmaa koondist esindanud 86 korda ja löönud 48 väravat.