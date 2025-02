Chelsea sai kindla kaotuse, Maresca nimetas esitust oma ametiaja halvimaks

Kaoru Mitoma avas 27. minutil skoori ja 38. minutil suurendas Yankuba Minteh kodumeeskonna edu juba kahele väravale. Lõppseisu vormistas 63. minutil samuti Minteh.

Chelsea ei teinud kohtumise jooksul ainsatki pealelööki raamidesse ja peatreener Enzo Maresca nimetas esitust oma ametiaja halvimaks.

"Tõenäoliselt on see pärast minu saabumist meie halvim esitus, eriti arvestades seda, kus me hetkel omadega oleme," lausus mullu suvel ametisse asunud itaallane.

"Oleme liigas neljandad ning täna võites oleksime jõudnud kolmandast kohast ühe punkti kaugusele ja oleksime vahet teistega suuremaks käristanud."

"Sellist esitust ei soovi me pakkuda ja oleme seetõttu väga ärritunud ja kahju on neist fännidest, kes siia sõitsid," võttis ta õhtu kokku.

Tabelitipp: 1. Liverpool 57 punkti (24 mängust), 2. Arsenal 50 (24), 3. Nottingham 47 (24), 4. Chelsea 43 (25), 5. Manchester City 41 (24), 6. Newcastle United 41 (24), 7. Bournemouth 40 (24), 8. Brighton 37 (25).

Liiga liider Liverpool võõrustab pühapäeval Wolverhampton Wanderersi ja tabelist kohta hoidev Arsenal sõidab laupäeval külla Leicester Cityle.