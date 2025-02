Arlet Levandi sai kodusel võistlusel esikoha

19-aastane Levandi teenis lühikava eest 79,26 ja vabakava eest 149,40 punkti ning võttis kokkuvõttes 228,66 punktiga kindla esikoha. Levandi ametlik ISU rekord on 222,61 punkti.

Levandi järel sai teise koha 37-aastane soomlane Valtter Virtanen, kes võistles ka hiljuti Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistlustel, kus sai 24. koha. Haabersti jäähallis kogus Virtanen kahe kavaga 203,20 punkti. Kolmanda koha sai Soomet esindav Makar Suntsev 175,90 punktiga.

Naiste üksiksõidus on võistlustules neli Eesti uisutajat, neist parimana sai Kristina Lisovskaja lühikavas 52,54 punktiga viienda koha. Nataly Langerbaur oli lühikavas kaheksas, marianne must üheksas ja Karoliine Raudsepp 11. Ühtekokku on võistlustules 12 naist, lühikava parim oli soomlanna Oona Ounasvuori 57,11 punktiga.