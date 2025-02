Endine maailma kaheksas reket tõmbas karjäärile joone alla

Karjääri tipphetkedel maailma edetabelis kaheksandaks tõusnud Schwartzman paikneb praegu 386. real. Enda viimase turniiri pidas ta Buenos Aireses, kus sai mõneti üllatuslikult avaringis 7:6 (10), 4:6, 6:3 jagu Tšiili mängijast Nicolas Jarryst, aga teises ringis jäi ta kindlalt 2:6, 2:6 alla hispaanlasele Pedro Martinezele (ATP 41.).

Schwartzmani hüüdnimi on El Peque ehk Väike tema kasvu tõttu – argentiinlane on 170 sentimeetri pikkune. "Mul on väike keha, aga tekitasin meie ala suurimatele sportlastele raskusi," kirjutas Schwartzman meeste profitennise organisatsiooni ehk ATP kodulehel avaldatud essees. "Sel nädalal lõpetan karjääri. Kuigi mul on viimasel ajal olnud natuke kurb tennist vaadata, teades, et see hetk tuleb, on mul on palju suurepäraseid mälestusi, millele mõelda ja häid saavutusi, mida tähistada. Mul oli võimalik täita mitmeid unistusi ja teha asju, mida inimesed arvasid, et ma ei suuda."

Kaheksandale kohale jõudis Schwartzman 2020. aasta oktoobris, kui oli erandkorras sügisel peetud Prantsusmaa lahtistel teinud oma karjääri parima slämmitulemuse ja jõudnud poolfinaali. USA lahtistel jõudis ta kahel korral veerandfinaali, Austraalia lahtistel kahel korral kaheksandikfinaali ja Wimbledonis kahel korral kolmandasse ringi. 2020. aastal jõudis ta ka ATP finaalturniirile.

Schwartzman jõudis enda karjääri jooksul 14 ATP turniiril finaali ja võitis neist neli, viimati triumfeeris ta neli aastat tagasi kodusel ATP turniiril.