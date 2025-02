Iluuisutaja tõi Eestile noorte olümpiafestivalilt neljanda medali

Lühikavas teine olnud 15-aastane Churakov teenis vabakavas kohtunikelt 119,62 punkti, mis andis talle ka seal teise koha ning kokkuvõttes võitis ta 182,44 punktiga hõbeda.

Esikolmik oli lõpuks täpselt sama, mis ka lühikavas. Kulla võitis ukrainlane Yehor Kurtsev, kes teenis vabakava eest 130,15 ja kahe kava kokkuvõttes 198,81 punkti ning pronksi šveitslane Gion Schmid, kes sai vabakava eest 114,84 ja kokkuvõttes 176,94 punkti.

"Olen nii oma lühikavaga kui vabakavaga väga rahul. Olümpiafestival tähendab minu jaoks väga palju, mulle meeldib siin väga. Tunnen, et siin on isegi parem kui Tallinnas võistelda, sest publik elab kaasa," ütles ta.

15-aastane Churakov treenib igapäevaselt Anna Levandi iluuisukoolis, treenides nii 2025. aasta Euroopa meistri Niina Petrõkinaga kui 2022. aasta olümpiafestivali kuldmedalisti Arlet Levandiga. Mõlemad on Churakovile eeskujud. "Niina EM-tiitel on minu jaoks suur motivatsioon. Tahaks muidugi ka ise Euroopa meistriks tulla, aga selleks on mul veel aega. Juuniorides tuleb veel väga palju võistelda," kinnitas Churakov.

Päev varem võitis Gruusias naiste üksiksõidus hõbemedali Elina Goidina, kolmapäeval võitis freestyle-suusataja Simona Revjagin pargisõidus kulla ja lumelaudur Laura Anga pargisõidus hõbeda.