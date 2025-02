Ostapenko sai viiendat korda järjest Swiatekist jagu

Edetabelis 37. real paiknev Ostapenko võitis vaid tund ja kümme minutit kestnud kohtumise kindlalt 6:3, 6:1. Ostapenko realiseeris kümnest murdevõimalusest viis, Swiatek kolmest ühe.

Seejuures on nad nüüd omavahel mänginud viiel korral ja kõik kohtumised on võitnud just Ostapenko, Swiatek on seni lätlanna vastu võitnud vaid kaks setti. Ühtlasi katkes nüüd ka Swiateki 15-mänguline võiduseeria Dohas.

"Olin üsna enesekindel, et alistan ta, sest oleme mitu korda mänginud ja tean, kuidas tema vastu mängida," ütles Ostapenko väljakuintervjuus. "Keskendusin rohkem endale ja sellele, mida teen. Olen väga rahul sellega, kuidas olen sel nädalal suutnud enda emotsioone kontrollida."

Enne seda nädalat oli Ostapenko käimasoleval hooajal saanud üksikmängus vaid ühe võidu, Dohas pole ta aga teel finaali settigi kaotanud. Teises ringis alistas ta maailma 23. reketi Ljudmilla Samsonova, kaheksandikfinaalis oli kindlalt üle maailma neljandast numbrist Jasmine Paolinist ja veerandfinaalis alistas probleemideta endise esikümnemängija, vigastuspausilt naasnud Ons Jabeuri (WTA 35.).

27-aastane Ostapenko jõudis finaali 17. korda, seni on tal kirjas kaheksa võitu ja kaheksa kaotust. See on 2017. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja Ostapenko karjääri kolmas WTA kõrgeima kategooria finaal, 2016. aastal kaotas ta Dohas Carla Suarez Navarrole ja 2018. aastal Miamis Sloane Stephensile. Ehk viimati oli ta kõrgeima kategooria turniiri finaalis kuus aastat ja 321 päeva tagasi, see on pikim paus, mis ühelgi mängijal selle kategooria finaalide vahel on kunagi olnud.

Ostapenko läheb seekordses finaalis vastamisi 23-aastase ameeriklanna Amanda Anisimovaga (WTA 41.), kes oli poolteist tundi kestnud matšis 6:3, 6:3 parem Jekaterina Aleksandrovast )WTA 26.). Mäletatavasti lülitas neutraalse lipu all mängiv Aleksandrova teises ringis konkurentsist välja maailma esireketi Arina Sabalenka.

Sarnaselt Ostapenkole on ka Anisimova teinud Dohas muljetavaldava turniiri: avaringis alistas ta kahes setis endise esireketi Viktoria Azarenka (WTA 30.), seejärel samuti kahes setis maailma kümnenda reketi Paula Badosa, kaheksandikfinaalis oli ta kindlalt 6:3, 6:0 parem Leylah Fernandezest (WTA 27.) ning alles veerandfinaalis pidi ta ühe seti loovutama, kui sai tasavägises heitluses 4:6, 7:5, 6:4 jagu Marta Kostjukist (WTA 21.).

Anisimovale on see karjääri viies finaal, seni on ta saanud kaks turniirivõitu. WTA 1000 kategooria turniiridel jõudis ta esimest korda finaali mullu suvel Kanadas, kus jäi otsustavas setis kolmes setis alla Jessica Pegulale.

Ostapenko ja Anisimova on omavahel korra mänginud – kolm aastat tagasi sel samal Doha turniiril, siis jäi Ostapenko peale 6:3, 4:6, 6:4.