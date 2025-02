Palju panustanud Man City kaitsja heidab operatsioonilauale

Akanji vahetati välja Meistrite liiga kohtumises Madridi Realiga, mille Man City teisipäeval kodus 2:3 kaotas. Šveitsi koondislasele valmistab muret reie lähendajalihas.

"Soovin talle kiiret paranemist, sest tema selle hooaja pingutus on olnud uskumatu," lausus peatreener Pep Guardiola. "Sellel positsioonil on mängijatest puudu ja tema keha andis märku, et küllalt on küllalt."

Akanji vigastuspaus tuleb Man City jaoks keerulisel ajal, sest laupäeval kohtutakse koduliigas Newcastle Unitediga ja seejärel liider Liverpooliga. Lisaks tuleb pidada sõelmängude esimese ringi kordusmäng Realiga.

Mäng Newcastle'iga on Man City jaoks äärmiselt oluline, kuna mõlemad meeskonnad heitlevad koha eest nelja parema hulgas, mis tagaks pääsu järgmise aasta Meistrite liigasse.