USA teenis Tkachuki vendade jõul Soome üle kindla võidu

Ainult NHL-i mängijatest koosnev Soome koosseis läks enam kui 21 000 pealtvaataja ees avaperioodil juhtima, kui Henri Jokiharju saatis Mikael Granlund ja Olli Maatta poolt ette mängitud litri ameeriklaste väravasse. Paraku jäi see aga Soome ainsaks väravaks.

Brady Tkachuk viigistas kolme minuti pärast seisu ning Matthew Boldy viis teisel kolmandikul USA juhtima. Vanem Tkachuki vend, Matthew, viskas otsustava kolmandiku alguses värava ning Jake Guentzel pikendas USA edu 11 sekundit hiljem kolmele väravale.

Mõlemad Tkachuki vennad said veel ühe tabamuse kirja ning USA teenis oma turniiri esimeses mängus kindla 6:1 (1:1, 1:0, 4:0) võidu.

Matthew Tkachuk lisas oma tabamusele ka resultatiivse söödu, vend Brady teenis kahe väravaga kaks resultatiivsuspunkti. "Nii me mängimegi, see ongi põhjus, miks meid koosseisu kaasati," ütles 27-aastane Matthew. "Sa ei muuda koondises oma mängustiili. See on see, kuidas me võidame, kõik mängivad oma tugevustele."

Kolmanda perioodi algus oli soomlaste jaoks eriti kole ning Nashville Predatorsi väravavaht Juuse Saros oli tõelises hädas. Soome peatreener Antti Pennanen tõdes, et mäng varises sel hetkel kokku. "Ma ei tea, kuidas seda kenasti öelda, aga me ei olnud mänguks valmis," sõnas soomlane, kes lisas, et mõtlesid treeneritega puuriluku pingile toomise peale.

Ameeriklased vaigistasid otsustava kolmandiku alguses Soomet pooldava Kanada publiku, kes tegi mängu eel lõunanaabri hümni ajal parajalt lärmi.

Nädalavahetusel peetakse turniiril ülejäänud neli kohtumist. Pidamata on veel põhimõtteline vastasseis Põhja-Ameerika koondiste vahel, mis toimub Eesti aja järgi laupäeva öösel kell 3. "See on mu karjääri kõige olulisem mäng," ütles Brady Tkachuk. "Oleme sellest mängust omavahel rääkinud. Väga põnevil, et saan seda lõpuks kogeda."

Soome, USA, Rootsi ja Kanada mängivad omavahel läbi ning öösel vastu 21. veebruari peetakse kahe parima vahel finaalmäng.