Timberwolves näitas konverentsi esinumbrile koha kätte

Timberwolves asus mängutempot dikteerima juba varakult ning saavutas teisel veerandil 17-punktilise edu, aga Thunder kustutas kolmandal veerandil edu täielikult. Minnesota läks neljanda veerandi alguseks jälle kümnega juhtima ning otsustaval veerandil paisus edu veel 19-punktiliseks.

Lõpusireeni kõlades oli tablool võõrustaja kindel 116:101 (37:24, 27:32, 33:31, 19:14) võit, millega lõppes Thunderi seitsmemänguline võiduseeria.

Naz Reid viskas Minnesota eest 27 punkti ning lisas veel 14 lauapalli ja seitse korvisöötu. USA koondislane Anthony Edwards pakkus järjekordselt kodupublikule hiilgava hetke, kui pani Thunderi keskmängija Chet Holmgreni jõhkralt postrile.

Edwardsi arvele jäi 23 punkti ja seitse lauapalli, Thunderi liider Shai Gilgeous-Alexander lõpetas mängu 24 punkti, üheksa resultatiivse söödu ja kaheksa lauapalliga.

Kaotusest hoolimata jätkab Thunder läänes kindla liidrina, olles võitnud 44 mängu ja kaotanud vaid kümme. Teisel kohal on Memphis Grizzlies (36-18), kes jääb kuue võidu kaugusele, kuid suurepärases hoos Denver Nuggets (36-19) on teise koha heitlusesse sekkunud. Houston Rockets (34-21) ei jää samuti kuigi kaugele.

Timberwolves (31-25) jätkab konverentsis seitsmendana ehk esimesel play-in turniiri kohal, nende ees on Los Angelese klubid Lakers (32-20) ja Clippers (31-23). Timberwolves on neist aga rohkem mänge mänginud ja on võitudega maas.

Teised tulemused:

Houston Rockets - Golden State Warriors 98:105

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 140:133 (la.)

Dallas Mavericks - Miami Heat 118:113

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 116:120 (la.)