Neljandat turniirivõitu jahtiv Swiatek peab alistamatust lätlannast mööduma

27-aastane Ostapenko (WTA 37.) on Dohas vormi leidnud ning näitas suurepärast tennist ka veerandfinaalis, kui loovutas Ons Jabeurile (WTA 35.) vaid neli geimi, realiseerides 6:2, 6:2 võiduga koha poolfinaalis. Ühtlasi võttis lätlanna revanši üheksa päeva varem Abu Dhabis toimunud kohtumise eest.

Ostapenko lõi Jabeurile neli ässa ning teenis esimeselt servilt punkti 71-protsendilise eduga. Lätlanna kasutas ära viis oma 11-st murdevõimalusest ning tõrjus vastase neljast võimalusest kolm.

Poolfinaalis läheb lätlanna aga vastamisi maailma teise reketi Iga Swiatekiga, kes alistas suurepärases vastasseisus maailma viienda reketi Jelena Rõbakina. Poolatar asus avasetis kiirelt 3:0 juhtima ning vormistas 36 minutiga 6:2 võidu, aga pidi teises setis omajagu vaeva nägema.

Rõbakina murdis koheselt ning asus siis 2:0 juhtima. Kasahstani esindav Rõbakina juhtis siis veel 3:1 ja 4:2, kuid Swiatek näitas klassi ja võitis siis kolm geimi järjest. Rõbakina veel viigistas, aga poolatar võitis järgmised kaks geimi ning vormistas 6:2, 7:5 võidu.

23-aastane Swiatek jahib Dohas oma neljandat järjestikust turniirivõitu ning on aastate jooksul võitnud 15 järjestikust kohtumist, aga pole oma karjääri jooksul kordagi Ostapenkot alistanud. Alates 2019. aastast on nad vastamisi läinud neljal korral, lätlanna on kõik matšid võitnud.

"Omavahelise seeria tõttu saan mina mängida ilma ootusteta," rääkis Swiatek. "Keskendun lihtsalt mängule ja proovin võib-olla midagi muuta, et Jelenast lõpuks jagu saada. Ta on südikas vastane ja mängib minu vastu alati hästi. See on järjekordne võimalus, proovin ära kasutada."

Kõrgetasemelise turniiri teises poolfinaalis lähevad vastamisi Marta Kostjuki (WTA 21.) 4:6, 7:5, 6:4 alistanud ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 41.) ning Jessica Pegulast (WTA 26.) 4:6, 6:1, 6:1 jagu saanud Jekaterina Aleksandrova (WTA 26.).