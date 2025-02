VAATA OTSE | Kas Haugan suudab vinged šveitslased alistada?

Austrias Saalbachis jätkuvad mäesuusatamise maailmameistrivõistlused ning reedel on kavas meeste suurslaalomi võistlus, kus teeb stardi ka eestlane Tormis Laine. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne teiselt laskumiselt algab kell 14.10, kommentaatorid on Kristjan Kalkun ja Laur Mägi.

Laine alustas oma laskumist tempokalt ning oli teises vaheajapunktis üheksanda ajaga, aga eestlane kukkus teises sektoris ning tulemust ta kirja ei saanudki.

Esimesel laskumisel oli nobedaim norralane Timon Haugan, kes lõpetas Lenzerheide nõlval ajaga 1.21,10. Tunamullune hõbemedalist Loic Meillard jääb temast vaid 0,02 sekundi kaugusele, kolmandal kohal jätkab MK-sarja üldliider ning Pekingi olümpiavõitja Marco Odermatt (+0,24).

Esikolmikule järgnevad norralane Alexander Steen Olsen (+0,45), austerlane Raphael Haaser (+0,62), itaallane Luca De Aliprandini (+0,63), šveitslane Thomas Tumler (+0,63), austerlane Marco Schwarz (+0,87), norralane Henrik Kristoffersen (+0,88) ning sekundi sisse mahub veel prantslane Thibaut Favrot (+0,99).

Pühapäeval osaleb Laine veel slaalomis, Juhan Luik alustab kvalifikatsioonist.

Enne võistlust:

Teist korda MM-il võistlev Tormis Laine kannab numbrit 25 ning üritab parandada tunamullust 31. kohta suurslaalomis. "Järgmistel võistluspäevadel on oluline ennekõike sooritus – kuidas sõidan, kuidas taktika töötab ja kuidas mänguplaan välja tuleb. Eesmärk on teha neli stabiilselt head sõitu," ütles ta pärast kolmapäevast tiimivõistlust, kus teenisid Juhan Luigega 13. koha.

"MM-il ei ole mitte midagi kaotada, nii et lähen täiega ründama. On see realistlik või mitte, siis starti lähen igal juhul sellise mentaliteediga, et sõidan võidu peale," lisas Laine.

Juhan Luik pälvis neljapäeval kvalifikatsioonivõistlusel 36. koha, edasi pääsesid 25 parimat.

Stardinimekirjas on reedel kaks varasemat maailmameistrit - tunamullu võidutsenud Marco Odermatt (number 5) ja 2019. aastal MM-tiitli võitnud Henrik Kristoffersen (6).

Odermatt on tänavu MK-sarjas võitnud kuuest suurslaalomist kolm, kaks võitu on Alexander Steen Olsenil (1) ja Thomas Tumler (7) võitis hooaja esimese võistluse.