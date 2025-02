Selver võitles kõvasti, aga Pärnu läks veerandfinaalseeriat juhtima

Pärnu meeskonna resultatiivseimaks kerkis Andrus Raadik 15 punktiga (+12), Renee Teppan lisas 13 punkti (+4) ning Markus Uuskari tõi kümme silma (+7). Selver x TalTechi edukaim oli rünnakul 18 punkti (+11) toonud Lincoln Williams, Tristan Tähe arvele kogunes 12 (+5) punkti, vahendab volley.ee.

Vastuvõtul oli napilt parem Selver: 35% vs 34%, rünnakuid lahendasid paremini aga Pärnu mehed: 45% vs 43%, blokist sai Pärnu neli ja Selver x TalTech seitse punkti, servil lõid võitjad viis (üheksa eksimust) ja kaotajad kolm ässa (kümme viga).

Pärnu meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan sõnas mängujärgselt, et peamise ülesandega saadi hakkama, ent ollakse alles poolel teel.

"Klassikaline play-off'ide algus, ega siin midagi suurepärast või ilusat ei olnud. Loomulikult Selver tahab ja üritab, ega nad ei olnud kehvad ja me pidime kõvasti võitlema. Ega me ise ka ei ole mingis tippvormis ja see, et pidi "läbi seina" mingeid palle ära tooma, sellega oli see teema, et kuskil varem oleks võinud kvaliteetsema puute teha. Aga sellised need kaklused play-off'ides ongi ja eks me tegime seda, mida tegema pidime ehk kodus võitma," tunnistas mängija, et Pärnu asjad ei sujunud veel ideaalselt.

"Järgmine mäng TalTechis kindlasti lihtne ei saa olema, läheme päev varem kohale ja teeme hommikul väikse servitrenni ja õhtul lahingusse. Eesmärk on loomulikult pühapäeval see seeria lõpetada, siis natuke puhata ja siis hakata järgmiseks vastaseks valmistuma, aga võtame mäng korraga ja eks tänane mäng näitas ka, et kõik geimid läksid lõpu peale, oleme alles poolel teel," lisas Teppan.

Pärnu pani oma paremuse maksma just tasavägistes geimi lõppudes, Teppani sõnul on see Pärnu meeskonna tugevus. "Üldjuhul me võidame neid geimi lõppe – vahel on see serv, vahel on see mingi hea kõrge palli lahendamine – me oleme see võistkond, kes naudib pigem neid geimi lõppe, kus asjad tähtsamaks lähevad."

Seeria teine kohtumine toimub Tallinnas 16. veebruaril kell 17 ning vajadusel kolmas mäng Pärnus 19. veebruaril kell 19.