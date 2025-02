Bolšunov võistles Itaalias: Trump ise andis mulle loa!

28-aastane venelane võttis neljapäeval osa Põhja-Itaalias Bolzano - Alto Adige provintsis ehk Lõuna-Tiroolis toimunud murdmaasuusavõistlusest Moonlight Classic, mis toimus tänavu seitsmendat korda. Suurema osa võistlejatest moodustavad kohalikud Itaalia suusatajad ja sakslased, aga 30 km distantsil oli naiste tiitlikaitsjana stardis ka kahekordne olümpiavõitja Justyna Kowalczyk, kes startis sealjuures Bolšunovi kõrval esireas.

Bolšunov ja teised Venemaa suusatajad ei tohi FIS-i egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda, aga mõned Euroopa võistlused on oma stardinimekirja avanud ka neutraalse lipu all võistlevatele agressorriikide sportlastele.

"Ta küsis, kas võib osaleda, me ütlesime, et jah. Meie võistlusel on igal aastal osalenud ka Venemaa sportlased ja see aasta ei olnud erand. Üldiselt on reaktsioonid olnud head, me ei ole teistelt osalejatelt probleemidest kuulnud. Korraldame spordivõistlust, oleme neutraalsed ja ei taha poliitikast rääkida," kommenteeris Rootsi ringhäälingule Moonlight Classicu korralduskomiteesse kuuluv Martina Rier.

Norra ringhääling NRK küsis Bolšunovilt enne võistluse algust, mis motiveerib teda vormis püsima. "See on keeruline, aga kõige tähtsam on, et saame siin võistelda. Saime loa [Donald] Trumpilt endalt," sõnas Bolšunov NRK sõnul naljatledes, jättes vastamata jätkuküsimusele, kas on USA presidendiga suhelnud.

Teised meediaväljaanded küsisid Pekingis kolm olümpiakulda võitnud venelaselt ka, kas ta igatseb rahvusvahelise pressiga rääkimist. "Mida seal igatseda on? Näen, et teie igatsete mind: olete tulnud võistlusele, mis ei oma mingit tähtsust. Teie olete need, kes mind igatsevad, mitte vastupidi," sõnas Bolšunov.

Kui Rootsi ja Norra suusatajad on Faluni MK-etapil olukorrast rääkides olnud mõistagi kriitilised, näiteks on Bolšunovi Euroopas võistlemise hukka mõistnud nii Linn Svahn kui Even Northug, siis on ka teisitimõtlejaid. "Nagu olen öelnud alates sõja algusest: kõik sportlased kõigist riikidest peaksid saama võistelda, sest sport peab inimesi ühendama," rääkis 34-aastane Itaalia suusatäht Federico Pellegrino. "Loodan, et sõda lõppeb peatselt. See tähendaks, et venelased saavad taas MK-sarjas võistelda, mis tõstaks taset kõrgemale."