Eesti jalgpallikoondislane naasis Belgiast, aga ihkab taas välismaale

Eesti naiste jalgpallikoondise kaitsja Eva-Maria Niidu aeg Belgias on lõppenud. Üheks aastaks sõlmitud lepingust sai täis vaid pool, misjärel naasis eestlanna kodumaale.

"Siirdusin Belgiasse teadmisega, et pean tegema sammu edasi ja kiiresti. Kahjuks olin sügisel haiguse tõttu viis nädalat trennidest eemal ja see osutus suureks tagasilöögiks," nentis Soccernet.ee-ga suhelnud Niit. "Teise poolaasta alguses jõudsime treeneritetiimiga arusaamale, et ehk pole minu aeg ja koht selles keskkonnas.

"Tegin midagi, mida ma varem teinud ei ole - eksimisruum puudus ja emotsionaalne surve oli suur, aga need faktorid panid mind töötama. Igas trennis käis sajaga andmine, suhtumine ja distsipliin oli kõigil sama.

Tuleviku osas on küsimärke ja lahtisi otsi palju, aga hetkel keskendub ta vormi hoidmisele, treenides valitseva meistri Tallinna Flora ridades. Eesmärk on tagasi välismaale pääseda, aga mängija ei välista koju jäämist ja Floraga liitumist.

"Tahan proovida veel välismaale sammu edasi teha. Kas see juhtub nüüd või suvel, ei oska ma kindlalt öelda, aga soovin hoida Belgias ehitatut ja panna see uuesti proovile," lisas Niit.

