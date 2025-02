Kläbo haigestus koduse MM-i eel: võtame käsile plaani B

28-aastane viiekordne olümpiavõitja jättis veebruari esimestel päevadel toimunud Cogne etapi vahele ning käis MK-sarjas viimati suusarajal 27. jaanuaril, kui võitis Engadinis 20 km ühisstardist sõidu. Haigestumise tõttu pidi norralane pooleli jätma Davosi kõrgmäestikulaagri.

"Jäin ilma kaheksast või üheksast päevast kõrgmäestikus, see on kõik rikutud. Nüüd on meil käsil plaan B ja plaan C," rääkis Kläbo neljapäeval Falunis toimunud pressikonverentsil.

"Muidugi on see raske, aga samal ajal ei saa ma midagi teha. Olen üritanud olla ettevaatlik, olin St. Moritzis oma korteris ja ei ole teiste inimestega kokku puutunud. Kui peaksin uuesti sama tegema, käituksin täpselt samamoodi," kinnitas Kläbo.

"Tean, et kui tunnen end ärgates natuke haigena, on kõige rumalam asi sellele pidevalt mõelda. Kõrgel viibides võtab taastumine rohkem aega kui madalamal, seega pidin lihtsalt alla tulema. Ravisin end Trondheimis paar päeva ja taastusin päris kiiresti," lisas üheksakordne maailmameister.

Reedel osaleb Kläbo Falunis toimuval MK-etapil klassikasprindis, päev hiljem 10 km klassikasõidus ning pühapäeval 20 km ühisstardist sõidus. Trondheimi MM algab 26. veebruaril.